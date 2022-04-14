Atwasat

صندوق النقد يطلق أداة جديدة لمساعدة البلدان «الهشة»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 أبريل 2022, 09:37 صباحا
صندوق النقد يطلق أداة جديدة لمساعدة البلدان «الهشة»
مقر صندوق النقد الدولي، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

يخطط صندوق النقد الدولي لجمع 45 مليار دولار على الأقل من أجل صندوق ائتماني جديد لمساعدة «البلدان المنخفضة الدخل والهشة ذات الدخل المتوسط» على مواجهة التحديات التي طال أمدها مثل الجوائح وتغير المناخ، كما أعلنت المؤسسة الأربعاء.

وسيدخل «صندوق الصمود والاستدامة» ومقره في واشنطن حيز التنفيذ في الأول من مايو، وسيضاف 650 مليار دولار للأصول الاحتياطية أو «حقوق السحب الخاصة» التي خصصت في وقت سابق من هذا العام، حسب وكالة «فرانس برس».

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، في بيان «فيما يواجه العالم صدمات عالمية متتالية، يجب ألا نغفل الإجراءات الحاسمة اللازمة اليوم لضمان الصمود والاستدامة على الأمد الطويل».

وأوضحت أن الهدف من الصندوق الجديد هو إعادة توزيع الأموال من الدول الأكثر ثراء إلى الدول الأكثر هشاشة فيما يتطلع الأعضاء إلى دعم التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

ويقدر صندوق النقد أن معظم أعضائه البالغ عددهم 190 سيكونون مؤهلين للاقتراض من الصندوق الجديد. وأشارت غورغييفا إلى أن الصندوق سيتطلب تعاونا وثيقا مع البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالمواعيد: تعرف على مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022

بالمواعيد: تعرف على مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022
الممثل كوبا غودينغ جونيور يعترف بتقبيله نادلة رغما عنها

الممثل كوبا غودينغ جونيور يعترف بتقبيله نادلة رغما عنها
ليفربول يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ليفربول يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا
تشافي يعلق على تأهل الريال وفياريال لنصف نهائي أبطال أوروبا

تشافي يعلق على تأهل الريال وفياريال لنصف نهائي أبطال أوروبا
مسلسل «هذا هو» (1)

مسلسل «هذا هو» (1)
الكاسا (1)

الكاسا (1)
«مع فدوى»: المكي المستجير

«مع فدوى»: المكي المستجير
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (1)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (1)
الشرطة تلقي القبض على المشتبه به في عملية إطلاق النار في مترو أنفاق بنيويورك.. ويلاحق بتهمة شن «هجوم إرهابي»

الشرطة تلقي القبض على المشتبه به في عملية إطلاق النار في مترو أنفاق بنيويورك.. ...
إخلاء موقع تنفيذ المرحلة الرابعة من منظومة النهر الصناعي وتسليمه إلى إدارة الجهاز

إخلاء موقع تنفيذ المرحلة الرابعة من منظومة النهر الصناعي وتسليمه إلى إدارة ...
بوتين يبحث عن منافذ جديدة لتصدير إنتاجه من المحروقات

بوتين يبحث عن منافذ جديدة لتصدير إنتاجه من المحروقات
كاركاتير حليم - ارتفاع أسعار الخضروات في ليبيا

كاركاتير حليم - ارتفاع أسعار الخضروات في ليبيا
بعد اتهام بايدن لـ«بوتين» بارتكاب «إبادة جماعية».. الكرملين يرد

بعد اتهام بايدن لـ«بوتين» بارتكاب «إبادة جماعية».. الكرملين يرد
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»

المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»
سخرية من طلب الحكومة البرازيلية شراء حبوب فياغرا للجيش

سخرية من طلب الحكومة البرازيلية شراء حبوب فياغرا للجيش
السفير الإيطالي: زيادة محتملة في إنتاج الغاز الليبي بنسبة 30%

السفير الإيطالي: زيادة محتملة في إنتاج الغاز الليبي بنسبة 30%
150 إصابة بالسالمونيلا في 9 بلدان أوروبية بسبب منتجات «كيندر»

150 إصابة بالسالمونيلا في 9 بلدان أوروبية بسبب منتجات «كيندر»
حملة دعم في الولايات المتحدة لأم متهمة بقتل طفلتها

حملة دعم في الولايات المتحدة لأم متهمة بقتل طفلتها
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
بعد إعلانها التخلف عن سداد ديونها.. سريلانكا تستغيث برعاياها في الخارج
بعد إعلانها التخلف عن سداد ديونها.. سريلانكا تستغيث برعاياها في ...
الين يتراجع إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ 20 عاما
الين يتراجع إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ 20 عاما
السعودية والكويت تدعوان إيران إلى التفاوض حول حقل غاز مشترك بين الدول الثلاث
السعودية والكويت تدعوان إيران إلى التفاوض حول حقل غاز مشترك بين ...
يلين تحذر الصين من تأثر «اندماجها» في الاقتصاد العالمي بسبب سياساتها إزاء روسيا
يلين تحذر الصين من تأثر «اندماجها» في الاقتصاد العالمي بسبب ...
بوتين يبحث عن منافذ جديدة لتصدير إنتاجه من المحروقات
بوتين يبحث عن منافذ جديدة لتصدير إنتاجه من المحروقات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدينار التونسي يهبط لأدنى مستوى مقابل الدولار في ثلاث سنوات
الدينار التونسي يهبط لأدنى مستوى مقابل الدولار في ثلاث سنوات...
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ابنتَي بوتين على خلفية غزو اوكرانيا
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ابنتَي بوتين على خلفية غزو ......
برلين: بوتين أبلغ شولتس بأن تسديد ثمن الغاز باليورو لا يزال ممكنا
برلين: بوتين أبلغ شولتس بأن تسديد ثمن الغاز باليورو لا يزال ......
الكرملين: الدفع بالروبل لشراء الغاز الروسي سيتم تدريجيا
الكرملين: الدفع بالروبل لشراء الغاز الروسي سيتم تدريجيا...
مصر تدرس إلزام شركات الحاويات الأجنبية بالتعامل بالجنيه بدلا عن الدولار
مصر تدرس إلزام شركات الحاويات الأجنبية بالتعامل بالجنيه بدلا......
المزيد
«إيني» تعلن اكتشاف آبار نفط وغاز جديدة في مصر
«إيني» تعلن اكتشاف آبار نفط وغاز جديدة في مصر...
صندوق النقد يطلق أداة جديدة لمساعدة البلدان «الهشة»
صندوق النقد يطلق أداة جديدة لمساعدة البلدان «الهشة»...
طهران تعلن التوصل إلى اتفاق مبدئي للإفراج عن أرصدة إيرانية مجمدة
طهران تعلن التوصل إلى اتفاق مبدئي للإفراج عن أرصدة إيرانية ......
بوتين يبحث عن منافذ جديدة لتصدير إنتاجه من المحروقات
بوتين يبحث عن منافذ جديدة لتصدير إنتاجه من المحروقات...
يلين تحذر الصين من تأثر «اندماجها» في الاقتصاد العالمي بسبب سياساتها إزاء روسيا
يلين تحذر الصين من تأثر «اندماجها» في الاقتصاد العالمي بسبب ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط