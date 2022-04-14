صندوق النقد يطلق أداة جديدة لمساعدة البلدان «الهشة»

القاهرة - بوابة الوسط

يخطط صندوق النقد الدولي لجمع 45 مليار دولار على الأقل من أجل صندوق ائتماني جديد لمساعدة «البلدان المنخفضة الدخل والهشة ذات الدخل المتوسط» على مواجهة التحديات التي طال أمدها مثل الجوائح وتغير المناخ، كما أعلنت المؤسسة الأربعاء.

وسيدخل «صندوق الصمود والاستدامة» ومقره في واشنطن حيز التنفيذ في الأول من مايو، وسيضاف 650 مليار دولار للأصول الاحتياطية أو «حقوق السحب الخاصة» التي خصصت في وقت سابق من هذا العام، حسب وكالة «فرانس برس».

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، في بيان «فيما يواجه العالم صدمات عالمية متتالية، يجب ألا نغفل الإجراءات الحاسمة اللازمة اليوم لضمان الصمود والاستدامة على الأمد الطويل».

وأوضحت أن الهدف من الصندوق الجديد هو إعادة توزيع الأموال من الدول الأكثر ثراء إلى الدول الأكثر هشاشة فيما يتطلع الأعضاء إلى دعم التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

ويقدر صندوق النقد أن معظم أعضائه البالغ عددهم 190 سيكونون مؤهلين للاقتراض من الصندوق الجديد. وأشارت غورغييفا إلى أن الصندوق سيتطلب تعاونا وثيقا مع البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى.