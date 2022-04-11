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هبوط أسعار النفط مع مخاوف من الإغلاق في الصين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 أبريل 2022, 01:14 مساء
هبوط أسعار النفط مع مخاوف من الإغلاق في الصين
محطة نفطية شرق الولايات المتحدة، (أرشيفية: الإنترنت)
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تراجعت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل، الإثنين، عقب انخفاض أسبوعي ثان على التوالي بعد أن أعلنت دول عن خطط لسحب كميات قياسية من الخام والمنتجات النفطية من مخزوناتها الاستراتيجية، ومع استمرار عمليات الإغلاق في الصين. 

وهبط «خام برنت» 2.05 دولار أو 2.0% إلى 100.73 دولار للبرميل، بينما انخفض «خام غرب تكساس» الوسيط الأميركي 2.17 دولار أو 2.2% إلى 96.09 دولار، وفق وكالة «فرانس برس». وتراجع «خام برنت» الأسبوع الماضي 1.5% بينما هبط النفط الأميركي 1%، وتعرض الخامان القياسيان على مدى الأسابيع الماضية لأشد حالات التقلب منذ يونيو 2020.

التطورات في الصين 
وتراقب السوق عن كثب التطورات في الصين، حيث أبقت السلطات على شنغهاي، وهي المدينة التي يبلغ عدد سكانها 26 مليون نسمة، مغلقة بموجب سياسة «عدم التسامح» مع «كوفيد-19». وستفرج الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية عن 60 مليون برميل خلال الأشهر الستة المقبلة، إلى جانب كمية مماثلة من الولايات المتحدة في إطار سحب 180 مليون برميل الذي أعلنت عنه في مارس.

ويهدف هذا التحرك إلى تعويض النقص في الخام الروسي بعد تعرض موسكو لعقوبات شديدة في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية. ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان ذلك سيعوض بالكامل نقص النفط الروسي مع استمرار الصادرات، إذ زادت الهند من وارداتها بعد أن أغرتها التخفيضات الكبيرة.

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