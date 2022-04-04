Atwasat

إيران تعيد إنتاجها النفطي إلى مستوى ما قبل العقوبات.. 3.8 مليون برميل يوميا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 أبريل 2022, 08:29 مساء
إيران تعيد إنتاجها النفطي إلى مستوى ما قبل العقوبات.. 3.8 مليون برميل يوميا
رجل يقوم بتعبئة خزان وقود سيارته في إحدى محطات طهران. (أرشيفية: أ ف ب)
alwasat radio

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية محسن خجسته مهر، اليوم الإثنين، أن طاقة إنتاج النفط في البلاد عادت إلى المستوى نفسه الذي كانت عليه قبل العقوبات الغربية التي فرضت في العام 2018 بعد انسحاب واشنطن بشكل أحادي من الاتفاق النووي.

وأوضح أن إنتاج النفط وصل الى أرقام ما قبل العقوبات، وهو 3.8 مليون برميل يوميًا، على الرغم من الضغوط الاقتصادية؛ فيما تنخرط طهران حاليًا في مفاوضات مع القوى الكبرى لإحياء اتفاق العام 2015 النووي الذي من المتوقع أن يمنحها تحفيفًا للعقوبات هي بأمس الحاجة إليه لاستئناف تصدير النفط في مقابل وضع قيود على برنامجها النووي، حسب وكالة «فرانس برس».

وانسحبت الولايات المتحدة، خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب في العام 2018، من الاتفاق النووي بشكل أحادي وأعادت فرض عقوبات صارمة على طهران التي ردت في العام التالي بالتخلي التدريجي عن التزاماتها بموجب الاتفاق.

هل تستطيع إيران حل أزمة الطاقة العالمية؟
وأضاف خجسته أن الانتاج تراجع بشدة إثر فرض العقوبات، «لكننا الآن في وضع يسمح لنا بمضاعفة صادراتنا، وعلى صعيد أمن الطاقة فإن الجمهورية الإسلامية قادرة على تحقيق الاستقرار على الساحة الدولية».

وذكر المسؤول الإيراني أن حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي استثمرت 500 مليون دولار لإعادة تأهيل المنشآت النفطية ورفع الإنتاج إلى مستوى ما قبل العقوبات في غضون ستة أشهر.

إيرادات إيرانية تصل إلى 18 مليار دولار من النفط
والجمعة الماضي، أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي، أن عائدات النفط للعام الأخير الذي انتهى في 20 مارس الماضي، وفق التقويم الايراني، بلغت 18 مليار دولار، أي بزيادة مرتين ونصف المرة عن العام السابق.

وقدرت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) في تقرير شهري إنتاج إيران من النفط بنحو 2.54 مليون برميل يوميًا خلال شهر فبراير.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس البلدية: مدينة ماريوبول الأوكرانية دمرت بنسبة 90%

رئيس البلدية: مدينة ماريوبول الأوكرانية دمرت بنسبة 90%
سهم «تويتر» يرتفع بعد استحواذ إيلون ماسك على حصة كبيرة من الشركة

سهم «تويتر» يرتفع بعد استحواذ إيلون ماسك على حصة كبيرة من الشركة
غراندي ينتقد «ازدواجية المعايير» الأوروبية في قضية اللاجئين

غراندي ينتقد «ازدواجية المعايير» الأوروبية في قضية اللاجئين
دراسة: بعض الأسماك تتمتع بقدرات حسابية

دراسة: بعض الأسماك تتمتع بقدرات حسابية
مع صعود أسعار النفط العالمية.. محلل: لا شيء يعوض الخام الروسي

مع صعود أسعار النفط العالمية.. محلل: لا شيء يعوض الخام الروسي
ترقب لاحتمالية مواجهات عربية أو ليبية خالصة بعد تأهل الاتحاد والأهلي طرابلس لربع نهائي «الكونفدرالية»

ترقب لاحتمالية مواجهات عربية أو ليبية خالصة بعد تأهل الاتحاد والأهلي طرابلس لربع...
رئيس سريلانكا يدعو المعارضة للانضمام إلى حكومة وحدة بعد استقالة جميع الوزراء في بلاده

رئيس سريلانكا يدعو المعارضة للانضمام إلى حكومة وحدة بعد استقالة جميع الوزراء في ...
كاركاتير خيري - الاعتمادات والأسعار في ليبيا

كاركاتير خيري - الاعتمادات والأسعار في ليبيا
كيف تحولت بغداد المثقلة بالأزمات وجهة لبنانيين أنهكهم التدهور الاقتصادي؟

كيف تحولت بغداد المثقلة بالأزمات وجهة لبنانيين أنهكهم التدهور الاقتصادي؟
شاهد.. «وسط الخبر» يناقش: لماذا قفزت الأسعار في رمضان؟

شاهد.. «وسط الخبر» يناقش: لماذا قفزت الأسعار في رمضان؟
«الاتحاد» يتأهل إلى الدور الربع نهائي بـ«الكونفدرالية»

«الاتحاد» يتأهل إلى الدور الربع نهائي بـ«الكونفدرالية»
الأردن: الأمير حمزة بن الحسين يعلن تخليه عن لقبه

الأردن: الأمير حمزة بن الحسين يعلن تخليه عن لقبه
في المغرب.. النحل يهجر أقدم مزرعة جماعية لتربيته بالعالم

في المغرب.. النحل يهجر أقدم مزرعة جماعية لتربيته بالعالم
(فيديو) برلين تندد «بجريمة حرب مروعة» في بوتشا وتطالب بمزيد العقوبات على موسكو

(فيديو) برلين تندد «بجريمة حرب مروعة» في بوتشا وتطالب بمزيد العقوبات على موسكو
بط وحساء المشروم على مائدتك في ثالث أيام رمضان

بط وحساء المشروم على مائدتك في ثالث أيام رمضان
مشروع علمي لتخليص الزراعة من المواد الكيميائية

مشروع علمي لتخليص الزراعة من المواد الكيميائية
حضري عجينة العشر دقائق

حضري عجينة العشر دقائق
بعد حرب السنوات السبع.. الهدنة تمنح اليمنيين بارقة أمل

بعد حرب السنوات السبع.. الهدنة تمنح اليمنيين بارقة أمل
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
سهم «تويتر» يرتفع بعد استحواذ إيلون ماسك على حصة كبيرة من الشركة
سهم «تويتر» يرتفع بعد استحواذ إيلون ماسك على حصة كبيرة من الشركة
رئيسة مولدوفا: لا نستطيع تحمل وقف واردات الغاز الروسية حاليا
رئيسة مولدوفا: لا نستطيع تحمل وقف واردات الغاز الروسية حاليا
ألمانيا تعتبر من المستحيل الاستغناء عن الغاز الروسي في «الوقت الراهن»
ألمانيا تعتبر من المستحيل الاستغناء عن الغاز الروسي في «الوقت ...
برلين تتولى موقتا الإشراف على الفرع الألماني لشركة «غازبروم» الروسية
برلين تتولى موقتا الإشراف على الفرع الألماني لشركة «غازبروم» ...
ماذا يعني تصريح نائب رئيس الحكومة اللبناني حول إفلاس الدولة؟
ماذا يعني تصريح نائب رئيس الحكومة اللبناني حول إفلاس الدولة؟
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ألمانيا تتوصل لاتفاق شراكة طويل الأمد مع قطر لإمدادها بالطاقة
ألمانيا تتوصل لاتفاق شراكة طويل الأمد مع قطر لإمدادها ......
برلين: بوتين أبلغ شولتس بأن تسديد ثمن الغاز باليورو لا يزال ممكنا
برلين: بوتين أبلغ شولتس بأن تسديد ثمن الغاز باليورو لا يزال ......
موسكو عند مفترق طرق.. سداد الدين بالدولار أو التصرف مثل لينين في 1917
موسكو عند مفترق طرق.. سداد الدين بالدولار أو التصرف مثل ......
الكرملين: الدفع بالروبل لشراء الغاز الروسي سيتم تدريجيا
الكرملين: الدفع بالروبل لشراء الغاز الروسي سيتم تدريجيا...
أسعار النفط تعود إلى الارتفاع بعد انخفاضات متتالية
أسعار النفط تعود إلى الارتفاع بعد انخفاضات متتالية...
المزيد
مصادرة يخت ثري روسي مقرب من بوتين في إسبانيا بطلب من واشنطن
مصادرة يخت ثري روسي مقرب من بوتين في إسبانيا بطلب من واشنطن...
الاتحاد الأوروبي: سنعاني انخفاضا شديدا في النمو.. ولن نصل للركود
الاتحاد الأوروبي: سنعاني انخفاضا شديدا في النمو.. ولن نصل ......
إيران تعيد إنتاجها النفطي إلى مستوى ما قبل العقوبات.. 3.8 مليون برميل يوميا
إيران تعيد إنتاجها النفطي إلى مستوى ما قبل العقوبات.. 3.8 ......
ماذا يعني تصريح نائب رئيس الحكومة اللبناني حول إفلاس الدولة؟
ماذا يعني تصريح نائب رئيس الحكومة اللبناني حول إفلاس الدولة؟...
برلين تتولى موقتا الإشراف على الفرع الألماني لشركة «غازبروم» الروسية
برلين تتولى موقتا الإشراف على الفرع الألماني لشركة «غازبروم»......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط