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«واشنطن بوست»: البيت الأبيض يقترح زيادة الضرائب على الأكثر ثراءً

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 مارس 2022, 01:02 مساء
«واشنطن بوست»: البيت الأبيض يقترح زيادة الضرائب على الأكثر ثراءً
البيت الأبيض، (أرشيفية: الإنترنت)
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ستقترح إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن زيادة الضرائب على الأثرياء الأميركيين في مشروع ميزانية 2023 المقرر تقديمه الإثنين، وفق ما ذكرت جريدة «واشنطن بوست» السبت.

ويستهدف هذا الاقتراح تحت مسمى «الحد الأدنى للضريبة على دخل أصحاب المليارات» نحو 700 من الأثرياء الأميركيين، عبر فرض معدل ضريبة لا يقل عن 20 بالمئة على الدخل الذي يزيد على 100 مليون دولار سنويًا، وفقًا لوكالة «فرانس برس». 

الحد الأدنى لضريبة الدخل
وذكر نص البيت الأبيض، الذي حصلت عليه الجريدة، أن «الحد الأدنى لضريبة الدخل على أصحاب المليارات سيضمن أن يدفع الأميركيون الأكثر ثراءً ضرائب لا تقل عن 20 بالمئة على مجمل دخلهم»، وأضاف البيت الأبيض: «مع هذا الحد الأدنى للضريبة، لن يخضع الأميركيون الأكثر ثراءً بعد الآن لمعدل ضرائب أقل من المعلمين أو عناصر الإطفاء»، ومن المتوقع أن يرفع هذا الإجراء الجديد الذي ينبغي أن يحصل على موافقة الكونغرس ليتم تطبيقه، العائدات الجديدة إلى 360 مليار دولار على مدى عشر سنوات. 

وأظهرت دراسة أجرتها الإدارة الأميركية، خلال الخريف، أن 400 أسرة من أصحاب المليارات دفعت ما معدله 8.2 بالمئة فقط كضرائب على دخلها بين العامين 2010 و2018. ويعد هذا المعدل أقل بكثير من مثيله الذي تدفعه عديد الأسر الأميركية.

وسيؤدي مشروع البيت الأبيض هذا إلى تغيير جذري في فاتورة ضرائب أصحاب المليارات الأميركيين، في حين كان فرض الضرائب على الأكثر ثراءً أحد أبرز اهتمامات الديمقراطيين خلال الحملة الرئاسية للعام 2020.

وهكذا، سيتعين على إيلون ماسك، رئيس شركة «تيسلا» وأغنى رجل في العالم، دفع 50 مليار دولار كضرائب إضافية، وعلى جيف بيزوس، مؤسس «أمازون»، دفع نحو 35 مليارًا أخرى، وفق الحسابات التي نقلتها الجريدة عن غابرييل زوكمان، الخبير الاقتصادي من جامعة بيركلي في كاليفورنيا.

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