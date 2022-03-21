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بايدن يدعو الشركات الأميركية إلى حماية نفسها من هجوم إلكتروني روسي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 مارس 2022, 10:48 مساء
بايدن يدعو الشركات الأميركية إلى حماية نفسها من هجوم إلكتروني روسي
الرئيس الأميركي جو بايدن. (الإنترنت)
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دعا الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين الشركات الأميركية إلى حماية نفسها من هجمات إلكترونية روسية محتملة ردا على العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب حربها على أوكرانيا.

وقال الرئيس في بيان أصدره البيت الأبيض «تكرر حكومتي هذه التحذيرات بناء على معطيات استخباراتية متزايدة مفادها أن الحكومة الروسية تدرس خيارات لشنّ هجمات إلكترونية محتملة»، بحسب «فرانس برس»

-  هجوم إلكتروني يستهدف مواقع وزارة الدفاع الأوكرانية والمصارف الحكومية

واضاف أن إدارته ستواصل الجهود لتعزيز الدفاع الإلكتروني الوطني وإنشاء شراكات ومبادرات مبتكرة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الأمن السيبراني.

وقال بايدن، إن الحكومة الفيدرالية تعمل مع شركاء من القطاع الخاص، كما حث مالكي ومشغلي البنية التحتية الحيوية على تسريع الجهود لإغلاق أبوابهم الرقمية و تعزيز الدفاعات الإلكترونية على الفور.

 

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