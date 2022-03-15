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الأرجنتين تعلق صادرات دقيق وزيت الصويا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 مارس 2022, 06:58 صباحا
الأرجنتين تعلق صادرات دقيق وزيت الصويا
أحد حقول فول الصويا في الأرجنتين (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت الحكومة الأرجنتينية أمس الإثنين، وقف صادرات دقيق وزيت الصويا وسط شائعات بأنها تخطط لزيادة الضرائب بسبب ارتفاع تكاليف المواد الأولية نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.

ورجّح أحد الخبراء لوكالة «فرانس برس» أن تجميد الصادرات هدفه منع الشركات من تسجيل صادرات مستقبلية قبل أن تدخل الزيادة الضريبية حيز التنفيذ.

وتعد الأرجنتين أكبر مصدر في العالم لدقيق وزيت الصويا ، إذ تشكل منتجات فول الصويا 30% من صادراتها في العام 2021، وتحقق لها عائدا بقيمة تسعة مليارات دولار.

الحكومة تدرس زيادة رسوم التصدير
وقال وكيل وزارة الزراعة للأسواق الزراعية في بيان إنه تم تعليق هذه الصادرات "حتى إشعار آخر"، مثّل دقيق الصويا أكبر صادرات الأرجنتين عام 2021 (14,2%) وزيت الصويا ثالث أكبر صادراتها (6,9%)، حسب «فرانس برس».

وتقول مصادر من القطاع إن الحكومة تدرس إمكانية زيادة رسوم التصدير على هذين المنتجين من 31% إلى 33%.  قد يوفر ذلك 450 مليون دولار للحكومة التي تحتاج إلى كل الأموال التي يمكنها الحصول عليها لسداد ديون البلد تجاه صندوق النقد الدولي البالغة 44 مليار دولار. 

منع الشركات من تسجيل مبيعات قبل تعديل الضريبة
وقال المحلل دانتي رومانو لفرانس برس "تم تعليق الصادرات لمنع الشركات من تسجيل (مبيعات) قبل تعديل الضريبة". وأضاف "لكن ينتظر أن يستمر لفترة قصيرة ومن غير المتوقع أن يؤثر على السوق الدولية".

يأتي القرار مع ارتفاع تكلفة المواد الأولية في أنحاء العالم نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات التي فرضتها العديد من الدول الغربية على روسيا.

وهناك مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى زيادة أسعار المواد الغذائية في الأرجنتين، ما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم في بلد يسجل أصلا أحد أعلى المعدلات في العالم (أكثر من 50% عام 2021).

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