تراجع حاد للبورصات الأوروبية

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة اليورو التراجع بشكل حاد، صباح الخميس، بعد يوم من انتعاش قوي سجلته بعد جلسات عدة من انخفاض كبير مرتبط بتداعيات النزاع الروسي- الأوكراني.

وقرابة الساعة 08.35 بتوقيت غرينتش خسرت بورصات باريس 2.05%، وفرانكفورت 2.21% وميلانو 2.31%. أما لندن الأكثر صمودًا منذ بدء الأزمة الأوكرانية، فخسرت 1% من قيمتها، وفق وكالة «فرانس برس».

وبدأت أسواق المال في آسيا جلساتها على ارتفاع، الخميس، متأثرة ببورصة وول ستريت وتحسن في أوروبا، الأربعاء. وارتفع مؤشر نيكاي لبورصة طوكيو عند الإغلاق 3.9% بعد أربع جلسات من التراجع، بينما ربحت بورصات هونغ كونغ 1.3% وشنغهاي 1.2%.

- تراجع حاد في البورصات الأوروبية بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا

واستأنفت أسعار الذهب الأسود ارتفاعها الحاد، الخميس، بنسبة تجاوزت الخمسة في المئة لبرميل برنت نفط بحر الشمال بعد تصريحات من الإمارات العربية المتحدة أثرت على الآمال في زيادة في إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك».

وعند الساعة 08.40 بتوقيت غرينتش، الخميس، ارتفع برميل برنت نفط بحر الشمال الأوروبي المرجعي 5.09% إلى 116.80 دولار، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط في نيويورك 3.74% إلى 112.67 دولار بعد انخفاض حاد في اليوم السابق، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم، أكد وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، التزام بلاده بحصص إنتاج تحالف «أوبك بلاس» بقيادة السعودية وروسيا، بعد ساعات من تصريح سفير الإمارات لدى واشنطن أن بلاده تؤيد زيادة الإنتاج للمساعدة على خفض الأسعار.