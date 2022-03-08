سلسلة «ماكدونالدز» الأميركية تغلق 850 مطعما لها في روسيا موقتا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت سلسلة «ماكدونالدز» الأميركية للوجبات السريعة، الثلاثاء، أنها قررت إغلاق 850 مطعمًا لها في روسيا بشكل موقت وتعليق جميع أعمالها في البلاد، حاذية حذو الكثير من الشركات المتعددة الجنسيات، التي قررت النأي بنفسها عن موسكو.

وستستمر المجموعة بدفع رواتب موظفيها البالغ عددهم نحو 62 ألفًا في روسيا، حسبما أكد المدير العام للشركة كريس كيمبزينسكي، وفق «فرانس برس».

حظرًا على واردات النفط من روسيا

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، حظرًا على واردات النفط من روسيا في أقسى إجراء اتخذته إدارته حتى الآن لمعاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا.

وقال بايدن، في خطاب ألقاه في البيت الأبيض، «سنحظر جميع واردات النفظ والغاز والطاقة. هذا يعني أن النفط الروسي لن يكون مقبولًا بعد الآن في موانئ الولايات المتحدة وسيوجه الشعب الأميركي ضربة أخرى قوية لبوتين». وأضاف أن قرار الحظر اتُّخذ «بتنسيق وثيق» مع حلفاء الولايات المتحدة، متابعًا: «لن نسهم في دعم حرب بوتين».

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وترفض أوروبا في الوقت الحالي فرض حظر على الواردات الروسية، التي توفر 40% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي و30% للنفط.

كميات نفط وغاز أكثر من حاجتها الاستهلاكية

لكن الولايات المتحدة هي مصدرة بحتة للطاقة، أي أنها تنتج كميات نفط وغاز أكثر من حاجتها الاستهلاكية، حسبما ذكر بايدن. وأوضح: «يمكننا اتخاذ هذا القرار، فيما لا يستطيع آخرون».

وتابع: «لكننا نعمل بشكل وثيق مع أوروبا وشركائنا؛ لوضع استراتيجية على المدى الطويل من أجل تخفيف اعتمادهم على الطاقة الروسية». وأضاف الرئيس الأميركي: «نبقى متحدين في نيتنا مواصلة ممارسة ضغط متزايد على بوتين وعلى آلته الحربية».

ولا يشكل النفط الروسي إلا 8% من الواردات الأميركية و4% من استهلاك المشتقات النفطية في الولايات المتحدة التي لا تستورد الغاز الروسي.