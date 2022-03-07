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المفاوض الروسي: الجولة الثالثة من المحادثات مع الأوكرانيين ليست «بمستوى تطلعات» موسكو

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 مارس 2022, 09:41 مساء
المفاوض الروسي: الجولة الثالثة من المحادثات مع الأوكرانيين ليست «بمستوى تطلعات» موسكو
اخنتتام الجولة الثالثة من المفاوضات. (الإنترنت)
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أعلن كبير المفاوضين الروس في المحادثات بين موسكو وكييف، أن الجولة الثالثة من المفاوضات التي جرت الإثنين في بيلاروسيا، وتركزت على فتح ممرات إنسانية لم تكن «بمستوى تطلعات» موسكو.

وقال فلاديمير مدينسكي، في تصريحات نقلها التلفزيون، «لم تكن المفاوضات بمستوى تطلعاتنا»، مضيفًا: «نأمل أن نتمكن في المرة المقبلة من تحقيق تقدم أكبر»، وفق «فرانس برس».

انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات
وانتهت الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية، الإثنين، محققة بعض «النتائج الإيجابية» حول الممرات الإنسانية، على ما أفاد العضو في الوفد الأوكراني، ميخايلو بودولياك على تويتر. وكتب بودولياك مستشار الرئاسة الأوكرانية: «حصلنا على بعض النتائج الإيجابية بشأن لوجستية الممرات الإنسانية».

بدأت الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية-الأوكرانية الرامية إلى إيجاد تسوية للنزاع في أوكرانيا، مساء الإثنين في بيلاروسيا، على ما أفادت وكالات الأنباء الروسية والبلاروسية. وأفادت وكالة «بلتا» البيلاروسية في حسابها على تلغرام: «بدأت الجولة الثالثة من المفاوضات في بيلوفيشسكايا بوشا»، المنتزه الوطني على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، مرفقة النبأ بصورة للوفدين الروسي والأوكراني جالسين إلى طاولة المفاوضات.

ووصل الوفد الأوكراني، الإثنين، إلى بيلاروسيا للتفاوض مع ممثلين عن الجانب الروسي في ثالث جولة من المحادثات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا. وذكرت وكالة «تاس» الرسمية الروسية: «وصل الوفد الأوكراني إلى بيلوفيشسكايا بوشا (وهي حديقة وطنية عند الحدود بين بولندا وبيلاروسيا) على متن مروحيتين لإجراء محادثات مع روسيا».

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وفي سياق متصل أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية، إيرينا فيريشتشوك، الإثنين، أن حكومتها ترفض الممرات الإنسانية باتجاه بيلاروسيا وروسيا التي اقترحتها موسكو لإجلاء مدنيين من مدن تتعرض للقصف.  وقالت «هذا ليس خيارا مقبولا».

وأشارت  إلى أن المدنيين الذين يشملهم قرار الإجلاء في مدن خاركيف وكييف وماريوبول وسومي «لن يذهبوا إلى بيلاروسيا ليستقلوا بعد ذلك الطائرة باتجاه روسيا».

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن وقف إطلاق النار بدءا من الساعة العاشرة صباحا، لتأمين ممرات إنسانية من كييف، ماريوبول، خاركوف، سوم - جومشافت، بعد طلب توجه به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

جولة ثالثة من المفاوضات
تنعقد، الإثنين، جولة ثالثة من المفاوضات بين كييف وموسكو؛ بهدف وضع حد للحرب الدامية التي أدى إليها الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق ما أعلن عضو الوفد الأوكراني ديفيد أراخاميا السبت. وقال على صفحته في «فيسبوك»: «ستنعقد الجولة الثالثة من المفاوضات الإثنين».

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