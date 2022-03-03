Atwasat

تسجيل أعلى معدل للتضخم في تركيا خلال 20 عاما

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 مارس 2022, 09:42 صباحا
تسجيل أعلى معدل للتضخم في تركيا خلال 20 عاما
نسوة يشترين الخبز في سوق في أنقرة، 20 ديسمبر 2021. (أ ف ب)
alwasat radio

بلغ التضخم في تركيا في شهر فبراير أعلى معدل له في عقدين على أساس سنوي، حسبما أظهرت أرقام وكالة الإحصاء، الخميس، على خلفية قرارات الرئيس رجب طيب إردوغان، غير التقليدية إزاء خفض معدلات الفائدة، وضعف العملة.

وارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 4.8% في فبراير لتسجل 54.4% على مدى عام، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وباتت ارتفاع كلفة المعيشة مصدرًا رئيسيًا للاستياء الشعبي في تركيا، في وقت يسعى إردوغان للفوز بالانتخابات  الرئاسية العام القادم. وخسرت الليرة التركية 44% من قيمتها مقابل الدولار في 2021.

وغيّر إردوغان في يناير رئيس وكالة الإحصاء الرسمية، وذكرت وسائل إعلام تركية أنه مستاء من أرقام التضخم التي كانت تنشرها. وتعتقد المعارضة وبعض خبراء الاقتصاد أن الارقام الرسمية لا تعكس الواقع.

والشهر الماضي خفضت وكالة «فيتش» للتصنيف دين تركيا من «بي بي -» إلى «بي +»، مع آفاق سلبية، مشيرة إلى معدلات تضخم مرتفعة وغياب الثقة في قدرة أصحاب القرار على عكس المسار.

رغم ارتفاع التضخم في أنحاء العالم، لأسباب منها سياسات نقدية سهلة اتخذت لامتصاص صدمة وباء «كوفيد-19»، إلا أن مشكلات تركيا تعد أكثر حدة بسبب النهج الاقتصادية غير التقليدي لإردوغان، الذي يعتبر وخلافًا للنظريات الاقتصادية التقليدية أن أسعار الفائدة المرتفعة تفاقم ارتفاع الأسعار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دار الإفتاء: الجمعة أول أيام شهر شعبان

دار الإفتاء: الجمعة أول أيام شهر شعبان
انتهت عبر «WTV».. الشط 0-2 الأولمبي

انتهت عبر «WTV».. الشط 0-2 الأولمبي
المهاجم المصري «مكي» في صفوف الخمس رسميا (صور)

المهاجم المصري «مكي» في صفوف الخمس رسميا (صور)
كاركاتير حليم - مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة الاستقرار الوطني

كاركاتير حليم - مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة الاستقرار الوطني
حسونة.. الرحيل في الربيع

حسونة.. الرحيل في الربيع
بالفيديو: «فورد» تكشف مركبة قوية للطرق الوعرة

بالفيديو: «فورد» تكشف مركبة قوية للطرق الوعرة
بعد أسبوع من اندلاعها.. كيف بعثرت الحرب على أوكرانيا الأوراق على المسرح العالمي؟

بعد أسبوع من اندلاعها.. كيف بعثرت الحرب على أوكرانيا الأوراق على المسرح العالمي؟
الصين تتمسك بالفحم رغم وعودها المناخية

الصين تتمسك بالفحم رغم وعودها المناخية
زيلينسكي إلى يهود العالم: ارفعوا الصوت حيال قتل الأوكرانيين

زيلينسكي إلى يهود العالم: ارفعوا الصوت حيال قتل الأوكرانيين
الجيش الروسي يعلن «سيطرته التامة» على مدينة خيرسون الأوكرانية

الجيش الروسي يعلن «سيطرته التامة» على مدينة خيرسون الأوكرانية
(فيديو) انفجار كبير في خاركيف الأوكرانية واستهداف مبنى التلفزيون في كييف

(فيديو) انفجار كبير في خاركيف الأوكرانية واستهداف مبنى التلفزيون في كييف
حكومة «الوحدة» ترفض تسليم السلطة وتهدد «من يقترب من أي مقر حكومي»

حكومة «الوحدة» ترفض تسليم السلطة وتهدد «من يقترب من أي مقر حكومي»
المشري يتهم البرلمان بمخالفة الاتفاق السياسي بعد منح الثقة لحكومة باشاغا

المشري يتهم البرلمان بمخالفة الاتفاق السياسي بعد منح الثقة لحكومة باشاغا
باشاغا: الحكومة ستتسلم مهامها في طرابلس بشكل سلمي وآمن.. والانتخابات في موعدها (فيديو)

باشاغا: الحكومة ستتسلم مهامها في طرابلس بشكل سلمي وآمن.. والانتخابات في موعدها ...
حكومة الوحدة الوطنية تتهم رئاسة مجلس النواب بـ«التزوير» وتؤكد استمرارها في عملها

حكومة الوحدة الوطنية تتهم رئاسة مجلس النواب بـ«التزوير» وتؤكد استمرارها في عملها
مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة فتحي باشاغا (فيديو)

مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة فتحي باشاغا (فيديو)
بريطانيا: طرد روسيا من مجلس الأمن الدولي بين الخيارات المطروحة

بريطانيا: طرد روسيا من مجلس الأمن الدولي بين الخيارات المطروحة
«بوابة الوسط» تستعرض بالصور مسيرة الراحل الهلالي الدولي الليبي «بوكر»

«بوابة الوسط» تستعرض بالصور مسيرة الراحل الهلالي الدولي الليبي «بوكر»
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
سهم «أرامكو» السعودية يسجل سعرا قياسيا
سهم «أرامكو» السعودية يسجل سعرا قياسيا
استبعاد 7 مصارف روسية من نظام «سويفت».. واستثناء دفعات الغاز والنفط
استبعاد 7 مصارف روسية من نظام «سويفت».. واستثناء دفعات الغاز ...
رغم الارتفاع القياسي للأسعار.. «أوبك» تقرر زيادة قليلة في إنتاجها النفطي
رغم الارتفاع القياسي للأسعار.. «أوبك» تقرر زيادة قليلة في إنتاجها...
التضخم يسجل مستويات قياسية في أوروبا وعرضة للتفاقم بسبب الحرب
التضخم يسجل مستويات قياسية في أوروبا وعرضة للتفاقم بسبب الحرب
البنك الدولي يعلق كل مشاريعه في روسيا وبيلاروس
البنك الدولي يعلق كل مشاريعه في روسيا وبيلاروس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ما هو نظام «سويفت» المالي.. وكيف يعمل؟
ما هو نظام «سويفت» المالي.. وكيف يعمل؟...
من هو الملياردير الشاب سام بانكمان فرايد مؤسس منصة «إف تي إكس» لتبادل العملات الرقمية؟
من هو الملياردير الشاب سام بانكمان فرايد مؤسس منصة «إف تي ......
استقرار أسعار النفط مع هدوء التوترات بين روسيا وأوكرانيا
استقرار أسعار النفط مع هدوء التوترات بين روسيا وأوكرانيا...
خام «برنت» يتجاوز 95 دولارا للمرة الأولى منذ 7 سنوات
خام «برنت» يتجاوز 95 دولارا للمرة الأولى منذ 7 سنوات...
نقل 4% من أسهم «أرامكو» السعودية إلى صندوق الاستثمارات برئاسة ولي العهد
نقل 4% من أسهم «أرامكو» السعودية إلى صندوق الاستثمارات ......
المزيد
«فيتش» و«موديز» تخفضان درجة تصنيف دين روسيا
«فيتش» و«موديز» تخفضان درجة تصنيف دين روسيا...
تسجيل أعلى معدل للتضخم في تركيا خلال 20 عاما
تسجيل أعلى معدل للتضخم في تركيا خلال 20 عاما...
أعلى مستوى منذ 9 أعوام.. سعر «برنت» يتجاوز 118 دولارا للبرميل
أعلى مستوى منذ 9 أعوام.. سعر «برنت» يتجاوز 118 دولارا ......
البنك الدولي يعلق كل مشاريعه في روسيا وبيلاروس
البنك الدولي يعلق كل مشاريعه في روسيا وبيلاروس...
التضخم يسجل مستويات قياسية في أوروبا وعرضة للتفاقم بسبب الحرب
التضخم يسجل مستويات قياسية في أوروبا وعرضة للتفاقم بسبب ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط