«توتال إنرجي» الفرنسية تعلن وقف تخصيص رؤوس أموال لمشاريع جديدة في روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة «توتال إنرجي» الفرنسية العملاقة للطاقة، الثلاثاء، أنها «ستتوقف عن تخصيص رؤوس أموال لمشاريع جديدة في روسيا»، على خلفية غزو أوكرانيا، لكن من دون سحب المشاريع القائمة، بحسب بيان تلقته وكالة «فرانس برس».



وأفادت المجموعة بأنها «توافق على حجم وقوة العقوبات التي فرضتها أوروبا وستطبقها بغض النظر عن عواقبها (التي ما زالت قيد التقييم)، على إدارة أصولها في روسيا»، كذلك «دانت العدوان العسكري» الروسي وأشارت إلى أنها «تتحرك لإيصال الوقود إلى السلطات الأوكرانية ولمساعدة اللاجئين الأوكرانيين في أوروبا».

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وتحقق المجموعة 3 إلى 5% من إيراداتها الإجمالية في روسيا، على ما قال رئيس مجلس إدارتها باتريك بويانيه، قبل أيام قليلة، كما تملك «توتال إنرجي» 19.4% من أسهم شركة «نوفاتيك» الروسية العملاقة للغاز وتسهم بنسبة 20% في رأسمال شركة «يمال»، وهو مشروع انطلق نهاية 2017، وأنتج أكثر من 18 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في 2020.

وتملك الشركة كذلك مساهمة نسبتها 10% في مشروع Arctic LNG 2 الذي من المقرر أن تخرج منه أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال في 2023، وتشارك بنسبة 10 % في مشروع آخر للغاز الطبيعي المسال في شمال البلاد سيبدأ إنتاجه في 2023 أيضًا.