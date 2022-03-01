Atwasat

«توتال إنرجي» الفرنسية تعلن وقف تخصيص رؤوس أموال لمشاريع جديدة في روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 مارس 2022, 09:11 مساء
«توتال إنرجي» الفرنسية تعلن وقف تخصيص رؤوس أموال لمشاريع جديدة في روسيا
الشعار الجديد لـ«توتال إنرجي» في منطقة لاديفانس بضاحية باريس، في 28 مايو 2021, (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت شركة «توتال إنرجي» الفرنسية العملاقة للطاقة، الثلاثاء، أنها «ستتوقف عن تخصيص رؤوس أموال لمشاريع جديدة في روسيا»، على خلفية غزو أوكرانيا، لكن من دون سحب المشاريع القائمة، بحسب بيان تلقته وكالة «فرانس برس».

وأفادت المجموعة بأنها «توافق على حجم وقوة العقوبات التي فرضتها أوروبا وستطبقها بغض النظر عن عواقبها (التي ما زالت قيد التقييم)، على إدارة أصولها في روسيا»، كذلك «دانت العدوان العسكري» الروسي وأشارت إلى أنها «تتحرك لإيصال الوقود إلى السلطات الأوكرانية ولمساعدة اللاجئين الأوكرانيين في أوروبا».

- %5 زيادة في سعر برميل «برنت» بسبب الهجوم على أوكرانيا
- شركة «ميرسك» العملاقة تقرر وقف الشحنات إلى الموانئ الروسية

وتحقق المجموعة 3 إلى 5% من إيراداتها الإجمالية في روسيا، على ما قال رئيس مجلس إدارتها باتريك بويانيه، قبل أيام قليلة، كما تملك «توتال إنرجي» 19.4% من أسهم شركة «نوفاتيك» الروسية العملاقة للغاز وتسهم بنسبة 20% في رأسمال شركة «يمال»، وهو مشروع انطلق نهاية 2017، وأنتج أكثر من 18 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في 2020.

وتملك الشركة كذلك مساهمة نسبتها 10% في مشروع Arctic LNG 2 الذي من المقرر أن تخرج منه أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال في 2023، وتشارك بنسبة 10 % في مشروع آخر للغاز الطبيعي المسال في شمال البلاد سيبدأ إنتاجه في 2023 أيضًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بريطانيا: طرد روسيا من مجلس الأمن الدولي بين الخيارات المطروحة

بريطانيا: طرد روسيا من مجلس الأمن الدولي بين الخيارات المطروحة
«بوابة الوسط» تستعرض بالصور مسيرة الراحل الهلالي الدولي الليبي «بوكر»

«بوابة الوسط» تستعرض بالصور مسيرة الراحل الهلالي الدولي الليبي «بوكر»
انطلاق مؤتمر ليبي تونسي جزائري للتعاون في التجارة والاستثمار

انطلاق مؤتمر ليبي تونسي جزائري للتعاون في التجارة والاستثمار
اتحاد الطائرة الدولي يسحب تنظيم مونديال 2022 من روسيا في تصعيد جديد للحصار الرياضي

اتحاد الطائرة الدولي يسحب تنظيم مونديال 2022 من روسيا في تصعيد جديد للحصار ...
مفاجأة.. رئيس نادي تشيلسي مطلوب وسيطا سياسيا على خط الأزمة بين روسيا وأوكرانيا

مفاجأة.. رئيس نادي تشيلسي مطلوب وسيطا سياسيا على خط الأزمة بين روسيا وأوكرانيا
طرد 12 عضوا في البعثة الدبلوماسية الروسية في الأمم المتحدة من أميركا

طرد 12 عضوا في البعثة الدبلوماسية الروسية في الأمم المتحدة من أميركا
روسيا وأوكرانيا تعتزمان إجراء «جولة ثانية» من المفاوضات على الحدود البولندية-البيلاروسية

روسيا وأوكرانيا تعتزمان إجراء «جولة ثانية» من المفاوضات على الحدود ...
كاركاتير خيري - المربوعة!

كاركاتير خيري - المربوعة!
مصادر لـ«بوابة الوسط»: خلافات داخل مجلس النواب على 3 مناصب في تشكيلة باشاغا

مصادر لـ«بوابة الوسط»: خلافات داخل مجلس النواب على 3 مناصب في تشكيلة باشاغا
بوتين يشترط الاعتراف بالقرم وإعلان حياد كييف لإنهاء النزاع الأوكراني

بوتين يشترط الاعتراف بالقرم وإعلان حياد كييف لإنهاء النزاع الأوكراني
رسميا.. سحب وسام الاستحقاق الأولمبي من الرئيس الروسي بوتين

رسميا.. سحب وسام الاستحقاق الأولمبي من الرئيس الروسي بوتين
«ميتافيرس» يقص شريط افتتاح أسبوع الموضة في باريس

«ميتافيرس» يقص شريط افتتاح أسبوع الموضة في باريس
المشري يوجه رسالة إلى باشاغا ويجدد الدعوة لاعتماد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية توافقية

المشري يوجه رسالة إلى باشاغا ويجدد الدعوة لاعتماد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية...
حبس قيادات بـ«الإسكان» خلال ولاية حكومة الوفاق بتهمة الاستيلاء على المال العام وغسل الأموال

حبس قيادات بـ«الإسكان» خلال ولاية حكومة الوفاق بتهمة الاستيلاء على المال العام ...
تحذير أميركي من تداعيات الحرب في أوكرانيا على أسعار الغذاء في ليبيا

تحذير أميركي من تداعيات الحرب في أوكرانيا على أسعار الغذاء في ليبيا
كاركاتير حليم - مجلس النواب يدفع بحكومة جديدة

كاركاتير حليم - مجلس النواب يدفع بحكومة جديدة
الأمم المتحدة: فرار أكثر من 500 ألف شخص من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي

الأمم المتحدة: فرار أكثر من 500 ألف شخص من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي
ليبيا تتوج بفضية المبارزة الأفريقية للشباب

ليبيا تتوج بفضية المبارزة الأفريقية للشباب
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
كندا تحظر استيراد النفط الروسي
كندا تحظر استيراد النفط الروسي
مجموعة «شل» البريطانية تنسحب من مشاريعها في روسيا
مجموعة «شل» البريطانية تنسحب من مشاريعها في روسيا
فرنسا تتوعد: سندفع الاقتصاد الروسي إلى الانهيار
فرنسا تتوعد: سندفع الاقتصاد الروسي إلى الانهيار
بريطانيا تفرض عقوبات على مصرف «سبيربنك» الروسي
بريطانيا تفرض عقوبات على مصرف «سبيربنك» الروسي
شركة «ميرسك» العملاقة تقرر وقف الشحنات إلى الموانئ الروسية
شركة «ميرسك» العملاقة تقرر وقف الشحنات إلى الموانئ الروسية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ما هو نظام «سويفت» المالي.. وكيف يعمل؟
ما هو نظام «سويفت» المالي.. وكيف يعمل؟...
من هو الملياردير الشاب سام بانكمان فرايد مؤسس منصة «إف تي إكس» لتبادل العملات الرقمية؟
من هو الملياردير الشاب سام بانكمان فرايد مؤسس منصة «إف تي ......
احتياطات الغاز في ألمانيا تنخفض إلى مستوى «مقلق»
احتياطات الغاز في ألمانيا تنخفض إلى مستوى «مقلق»...
استقرار أسعار النفط مع هدوء التوترات بين روسيا وأوكرانيا
استقرار أسعار النفط مع هدوء التوترات بين روسيا وأوكرانيا...
خام «برنت» يتجاوز 95 دولارا للمرة الأولى منذ 7 سنوات
خام «برنت» يتجاوز 95 دولارا للمرة الأولى منذ 7 سنوات...
المزيد
«توتال إنرجي» الفرنسية تعلن وقف تخصيص رؤوس أموال لمشاريع جديدة في روسيا
«توتال إنرجي» الفرنسية تعلن وقف تخصيص رؤوس أموال لمشاريع ......
%5 زيادة في سعر برميل «برنت» بسبب الهجوم على أوكرانيا
%5 زيادة في سعر برميل «برنت» بسبب الهجوم على أوكرانيا...
روسيا تعد مرسوما للحد من إمكانية سحب استثمارات أجنبية
روسيا تعد مرسوما للحد من إمكانية سحب استثمارات أجنبية...
شركة «ميرسك» العملاقة تقرر وقف الشحنات إلى الموانئ الروسية
شركة «ميرسك» العملاقة تقرر وقف الشحنات إلى الموانئ الروسية...
بريطانيا تفرض عقوبات على مصرف «سبيربنك» الروسي
بريطانيا تفرض عقوبات على مصرف «سبيربنك» الروسي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط