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اكتشاف احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي في بوليفيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 فبراير 2022, 01:42 مساء
اكتشاف احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي في بوليفيا
منصة للغاز الطبيعي بحقل مارغاريتا هواكايا في بوليفيا. (الإنترنت).
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أعلن رئيس بوليفيا، لويس آرسي، اكتشاف احتياطات جديدة في حقل كبير من الغاز الطبيعي ستبلغ عائداتها عند استغلالها أكثر من 260 مليون دولار في السنة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

واكتشفت الاحتياطات في حقل تستغله شركة «ريبسول» الإسبانية ضمن حقل مارغاريتا هواكايا، أحد حقول الغاز الطبيعي الكبرى في البلد في منطقتي تشوكياساكا وتاريخا الجنوبيتين، والغاز الطبيعي من المواد الرئيسية التي تصدّرها بوليفيا.

وأعلنت شركة النفط الرسمية البوليفية في بيان أن «إنتاج هذه البئر سيدرّ عائدات للدولة تزيد على 260 مليون دولار في السنة»، ووصل حجم صادرات بوليفيا العام 2021 إلى 10,9 مليارات دولار بزيادة 59% عن العام السابق.

ومن أصل هذا المبلغ، نتجت 2.3 مليار دولار عن المحروقات و5.8 مليار دولار عن المعادن، بحسب المعهد البوليفي للتجارة الخارجية.

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