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الإكوادور تراقب تسرّبا للنفط يهدد نهرا في الأمازون

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 يناير 2022, 08:21 صباحا
الإكوادور تراقب تسرّبا للنفط يهدد نهرا في الأمازون
التسرب النفطي في منطقة الأمازون في بييدرا فينا، 29 يناير 2022، (ا ف ب)
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أعلنت الإكوادور أنها تراقب تقدّم عملية معالجة تسرّب نفطي وقع في غابة الأمازون يهدد بتلويث نهر.

وأدت أمطار غزيرة إلى حدوث انزلاق في التربة في بييدرا فينا بمقاطعة نابو شرقا الجمعة، حسب وكالة «فرانس برس».

وضربت صخرة خط أنابيب للنفط وأحدثت كسرا فيه، ما تسبب بتسرّب «كمية هائلة» من النفط، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة السبت.

وقالت وزارة البيئة الأحد، إنها تواصل التحقق من أن أنشطة الطوارئ والتنظيف والإصلاح تجري بشكل مناسب في المنطقة المتضررة.

وأكد مالك شركة «أو سي بي إكوادور» المشغّلة لخط الأنابيب أنها بدأت عملية إصلاحه وجمع النفط الخام في برك تخزين لينقل بواسطة شاحنات إلى محطة لاغو أغريو.

وذكر رئيس الشركة التنفيذي خورخي فوغديليا أن الحادث وقع نتيجة «ظروف قاهرة»، وبدوره، أشار مسؤول في وزارة البيئة أن مصادر مياه تأثّرت بالتسرّب دون أن يحددها.

ولفتت الوزارة السبت إلى احتمال أن يكون نهر كوكا الذي يمد عددا من مجتمعات الأمازون بالمياه من بين مصادر المياه المتأثرة.

وبإمكان خطوط أنابيب الشركة نقل نحو 450 ألف برميل يوميا من الأمازون إلى موانئ على ساحل المحيط الهادئ، رغم أنها لم تستخرج سوى 160 ألف برميل بين يناير ونوفمبر العام 2021.

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