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«تويوتا» تحتفظ بصدارة بيع السيارات في العالم رغم «نقص الشرائح»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 يناير 2022, 06:11 مساء
«تويوتا» تحتفظ بصدارة بيع السيارات في العالم رغم «نقص الشرائح»
شعار شركة تويوتا، (أرشيفية: ا ف ب)
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احتفظت مجموعة «تويوتا»، الجمعة، بالصدارة بين الشركات الأكثر مبيعا للسيارات في العالم، بعد تجاوزها أزمة النقص في الرقائق الدقيقة، ومشكلات في سلاسل الإمداد لتتغلب على «فولكسفاغن» للعام الثاني على التوالي.

وأعلنت الشركة اليابانية العملاقة إنها باعت قرابة 10.5 ملايين سيارة في 2021، بارتفاع بنحو 10% مقارنة بالعام 2020، وبما يشمل وحدات من تصنيع فرعيها «دايهاتسو» و«هينو»، حسب وكالة «فرانس برس».

وكانت المنافسة الألمانية «فولكسفاغن»، التي انتزعت منها «تويوتا» المركز الأول في المبيعات العالمية العام الماضي، أعلنت في وقت سابق هذا الشهر بيع 8.9 ملايين عربة العام الماضي، أي بانخفاض 4.5% على أساس سنوي، وسط تقلص المبيعات بسبب نقص الرقائق.

وفي العام 2021 «كانت تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد اقل حدة منها في العام 2020»، ونتيجة لذلك «ارتفعت المبيعات العالمية والإنتاج على أساس سنوي»، حسب بيان «تويوتا».

ورغم تفوقها في المبيعات، تأثرت «تويوتا» بالنقص العالمي في أشباه الموصلات الذي طال شركات تصنيع سيارات كبرى في أنحاء العالم، إضافة إلى تعطل سلاسل الإمداد في إطار تداعيات الفيروس.

وقالت المجموعة اليابانية إنه «في ديسمبر، انخفضت المبيعات العالمية على أساس سنوي بسبب استمرار انعكاسات نقص إمدادات القطع بسبب تفشي الفيروس في جنوب شرق آسيا، وكذلك لنقص إمدادات أشباه الموصلات».

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