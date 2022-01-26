ارتفاع أرباح أكبر مصارف دبي في 2021

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني أكبر مصارف دبي، الأربعاء، ارتفاع صافي أرباحه في العام 2021 مع تعافي اقتصاد الدولة الخليجية في أعقاب الركود الذي تسبب به فيروس «كورونا».

وقال المصرف، وهو ثاني أكبر بنك في الإمارات في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إن صافي أرباحه ارتفع بنسبة 34% إلى 2.5 مليار دولار من 1.9 مليار دولار في 2020، وأوضح أن ارتفاع الأرباح «يعكس مستوى مرونة نهج أعماله المتنوع والانتعاش القوي الناتج عن زخم التعافي الاقتصادي الملحوظ في العام 2021».

وأشار رئيس مجلس إدارة المصرف، أحمد بن سعيد آل مكتوم إلى أن المصرف «واصل تقديم التمويلات دعمًا لمختلف قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وحقق مكاسب قيمة بالتزامن مع معاودة النمو الاقتصادي بدعم من حزم التحفيز الاقتصادي الحكومية».

وقال البنك إن إجمالي الدخل ارتفع بنسبة 3% إلى 6.5 مليارات دولار من 6.3 مليارات دولار في العام السابق.

وفي العام 2020، قال البنك المركزي الإمارات إنه ضاعف حزم التحفيز إلى 70 مليار دولار بهدف دعم الاقتصاد والبنوك المحلية في مواجهة وباء «كوفيد -19».