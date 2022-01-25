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اقتصاد كوريا الجنوبية يسجل أعلى معدل نمو منذ 11 عاما

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 يناير 2022, 01:07 مساء
اقتصاد كوريا الجنوبية يسجل أعلى معدل نمو منذ 11 عاما
اقتصاد كوريا الجنوبية يسجل أعلى معدل نمو منذ 11 عاما. (الإنترنت).
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أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي الصادرة اليوم نمو اقتصاد كوريا الجنوبية خلال العام الماضي بنسبة 4% من إجمالي الناتج المحلي، وهو أعلى معدل نمو في 11 عامًا.

جاء ذلك بعد انكماش الاقتصاد الكوري الجنوبي خلال 2020 بنسبة 0.9% من إجمالي الناتج المحلي نتيجة تراجع الإنفاق المحلي والصادرات في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وفقًا لوكالة «DPA»الألمانية.

ومعدل نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي خلال العام الماضي هو الأعلى منذ أن سجل 6.8% في 2010. كما أظهرت بيانات البنك المركزي نمو الاقتصاد خلال الربع الأخير من العام الماضي بمعدل 1.1% مقارنة بالربع الثالث الذي كان قد سجل نموًا بمعدل 0.3% مقارنة بالربع الثاني، وفقًا لـ«الألمانية».

وأدى انتعاش الاستهلاك والصادرات إلى ارتفاع معدل النمو السنوي، حيث سجل الاستهلاك الخاص نموًا بمعدل 3.6% خلال العام الماضي بعد انكماشه بمعدل 5% خلال العام السابق.

وارتفع الاستثمار في المرافق بنسبة 8.3% خلال العام الماضي مقابل زيادته بنسبة 7.1% خلال العام السابق، في حين ارتفعت الصادرات الكورية الجنوبية خلال العام الماضي بنسبة 9.7% سنويًا بعد انكماشها بمعدل 1.8% خلال العام السابق. وارتفعت الواردات خلال العام الماضي بنسبة 8.4% بعد انكماش بنسبة 3.3% خلال العام السابق.

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