تأجيل انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس لمايو

القاهرة - بوابة الوسط

يعقد الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، المقرر أصلا في يناير الحالى، في دافوس بسويسرا في الفترة بين 22 إلى 26 مايو المقبل.

ونُقل عن مؤسس المنتدى والرئيس التنفيذي له كلاوس شواب اليوم الجمعة قوله إنه «بعد كل الاجتماعات الافتراضية التي عقدت في العامين الماضيين، يتعين على قادة السياسة والأعمال والمجتمع المدني الاجتماع أخيرا حضوريا مجددا».

ومن المتوقع أن يكون الاجتماع السنوي في عام 2022، أول فعالية عالمية للقيادات تتم بشكل حضوري منذ بداية جائحة فيروس كورونا. وألغى الاجتماع في العام الماضي بسبب الجائحة، كما لم يكن بالإمكان الالتزام بموعده بداية العام الجاري بسبب تفشي متحور أوميكرون من الفيروس. وبدلا من ذلك، جرت فعاليات افتراضية هذا الأسبوع.

ووفقا للجهات المنظمة، تشمل الموضوعات التي ستتم مناقشتها في دافوس في مايو تعافي الاقتصاد العالمي بعد الجائحة، وكيفية التصدي للتغير المناخي وكيفية بناء مستقبل أفضل للعمل.

ومع ذلك، لم يتأكد الموعد في مايو بنسبة 100%.