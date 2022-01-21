Atwasat

تأجيل انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس لمايو

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 يناير 2022, 09:50 مساء
تأجيل انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس لمايو
شعار منتدى «دافوس» الاقتصادي العالمي. (الإنترنت)
alwasat radio

يعقد الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، المقرر أصلا في يناير الحالى، في دافوس بسويسرا في الفترة بين 22 إلى 26 مايو المقبل.

ونُقل عن مؤسس المنتدى والرئيس التنفيذي له كلاوس شواب اليوم الجمعة قوله إنه «بعد كل الاجتماعات الافتراضية التي عقدت في العامين الماضيين، يتعين على قادة السياسة والأعمال والمجتمع المدني الاجتماع أخيرا حضوريا مجددا».

ومن المتوقع أن يكون الاجتماع السنوي في عام 2022، أول فعالية عالمية للقيادات تتم بشكل حضوري منذ بداية جائحة فيروس كورونا. وألغى الاجتماع في العام الماضي بسبب الجائحة، كما لم يكن بالإمكان الالتزام بموعده بداية العام الجاري بسبب تفشي متحور أوميكرون من الفيروس. وبدلا من ذلك، جرت فعاليات افتراضية هذا الأسبوع.

ووفقا للجهات المنظمة، تشمل الموضوعات التي ستتم مناقشتها في دافوس في مايو تعافي الاقتصاد العالمي بعد الجائحة، وكيفية التصدي للتغير المناخي وكيفية بناء مستقبل أفضل للعمل.

ومع ذلك، لم يتأكد الموعد في مايو بنسبة 100%.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أكثر من 100 قتيل وجريح بعد هجوم على سجن في اليمن

أكثر من 100 قتيل وجريح بعد هجوم على سجن في اليمن
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 0 - 0 السويحلي» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 0 - 0 السويحلي» في الدوري الممتاز
روسيا تطالب بانسحاب القوات الأجنبية التابعة لحلف الـ«ناتو» من رومانيا وبلغاريا

روسيا تطالب بانسحاب القوات الأجنبية التابعة لحلف الـ«ناتو» من رومانيا وبلغاريا
فصل جديد من الخلاف.. «إيرباص» تلغي طلبية للخطوط القطرية

فصل جديد من الخلاف.. «إيرباص» تلغي طلبية للخطوط القطرية
تحذيرات من «الوباء التوأم».. فما هو؟

تحذيرات من «الوباء التوأم».. فما هو؟
كأس ملك إسبانيا: أتلتيك بلباو يجرد برشلونة من اللقب (فيديو)

كأس ملك إسبانيا: أتلتيك بلباو يجرد برشلونة من اللقب (فيديو)
«لست بالرجل الغشاش».. رد رسمي ناري من ديمبيلي على قرار برشلونة

«لست بالرجل الغشاش».. رد رسمي ناري من ديمبيلي على قرار برشلونة
البرهان يسمي 15 وزيرا في الحكومة السودانية الجديدة

البرهان يسمي 15 وزيرا في الحكومة السودانية الجديدة
تعرف على نتائج مباريات «الخميس» في الدوري الممتاز (شاهد)

تعرف على نتائج مباريات «الخميس» في الدوري الممتاز (شاهد)
الهلال ينعى وفاة نجمه التاريخي «ديمس الصغير»

الهلال ينعى وفاة نجمه التاريخي «ديمس الصغير»
بايدن يحذر روسيا: أي دخول عسكري لأوكرانيا سنعتبره «غزواً»

بايدن يحذر روسيا: أي دخول عسكري لأوكرانيا سنعتبره «غزواً»
ليبيا تودّع نجم المنتخب الوطني السابق «ديمس الصغير»

ليبيا تودّع نجم المنتخب الوطني السابق «ديمس الصغير»
روسيا تعلن إجراء مناورات عسكرية ضخمة في البحر المتوسط

روسيا تعلن إجراء مناورات عسكرية ضخمة في البحر المتوسط
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 2 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 2 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز
«رايتس ووتش» تعلق على صور «سيارات حقوق الإنسان» في طرابلس

«رايتس ووتش» تعلق على صور «سيارات حقوق الإنسان» في طرابلس
ما بعد بيان «عقيلة» .. جدل ورسائل داخلية وخارجية حول الحكومة والدستور

ما بعد بيان «عقيلة» .. جدل ورسائل داخلية وخارجية حول الحكومة والدستور
«النواب»: عقيلة يدعو لإعادة تشكيل الحكومة والسايح يطلب قانون خاص بالطعون ومهلة لإجراء الانتخابات

«النواب»: عقيلة يدعو لإعادة تشكيل الحكومة والسايح يطلب قانون خاص بالطعون ومهلة ...
تقرير: 3 دول فاعلة أقل قلقا بشأن تأجيل الانتخابات.. وواشنطن لعبت لعبة مختلفة في ليبيا

تقرير: 3 دول فاعلة أقل قلقا بشأن تأجيل الانتخابات.. وواشنطن لعبت لعبة مختلفة في ...
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يلوح بورقة العقوبات في وجه روسيا
الاتحاد الأوروبي يلوح بورقة العقوبات في وجه روسيا
«فرانس برس»: قضاة لبنانيون يزورون فرنسا لمناقشة قضية رياض سلامة
«فرانس برس»: قضاة لبنانيون يزورون فرنسا لمناقشة قضية رياض سلامة
«ألستوم» توظف 7500 شخص حول العالم خلال 2022
«ألستوم» توظف 7500 شخص حول العالم خلال 2022
فصل جديد من الخلاف.. «إيرباص» تلغي طلبية للخطوط القطرية
فصل جديد من الخلاف.. «إيرباص» تلغي طلبية للخطوط القطرية
«توتال إينيرجي» الفرنسية للغاز تعلن انسحابها من بورما
«توتال إينيرجي» الفرنسية للغاز تعلن انسحابها من بورما
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ارتفاع أسعار النفط قبل اجتماع «أوبك+»
ارتفاع أسعار النفط قبل اجتماع «أوبك+»...
شركات طيران أميركية تحذر من «كارثة» بسبب شبكات الجيل الخامس
شركات طيران أميركية تحذر من «كارثة» بسبب شبكات الجيل الخامس...
«فاو»: أسعار الأغذية تسجل أعلى مستوى منذ عقد في 2021
«فاو»: أسعار الأغذية تسجل أعلى مستوى منذ عقد في 2021...
الإمارات تباشر العمل يوم الجمعة للمرة الأولى في تاريخها
الإمارات تباشر العمل يوم الجمعة للمرة الأولى في تاريخها...
تراجع أسعار النفط بعد ارتفاع مخزونات الوقود الأميركية
تراجع أسعار النفط بعد ارتفاع مخزونات الوقود الأميركية...
المزيد
تأجيل انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس لمايو
تأجيل انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس لمايو...
تنظيم منتدى دافوس خلال الفترة بين 22 و26 مايو المقبل
تنظيم منتدى دافوس خلال الفترة بين 22 و26 مايو المقبل...
مجموعة «شيفرون» النفطية الأميركية تعلن انسحابها من بورما
مجموعة «شيفرون» النفطية الأميركية تعلن انسحابها من بورما...
«توتال إينيرجي» الفرنسية للغاز تعلن انسحابها من بورما
«توتال إينيرجي» الفرنسية للغاز تعلن انسحابها من بورما...
فصل جديد من الخلاف.. «إيرباص» تلغي طلبية للخطوط القطرية
فصل جديد من الخلاف.. «إيرباص» تلغي طلبية للخطوط القطرية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط