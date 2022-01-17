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منظمة «ILO»: انتعاش سوق العمل بعد جائحة كورونا سيتطلب أعواما

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 يناير 2022, 07:19 مساء
منظمة «ILO»: انتعاش سوق العمل بعد جائحة كورونا سيتطلب أعواما
شعار منظمة العمل الدولية. (الإنترنت)
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أكدت الأمم المتحدة، الإثنين، أن جائحة «كوفيد-19» لا تزال تُلقي بثقلها على الوظائف وسوق العمل حول العالم بحيث أن انتعاش السوق وعودة أرقامها إلى مستويات ما قبل الأزمة الصحية قد يتطلب أعواما.

واضطرت منظمة العمل الدولية لمراجعة توقعاتها بشأن انتعاش السوق هذا العام، وخفضتها بشكل كبير لا سيما بسبب تأثير تفشي المتحورتين «دلتا» و«أوميكرون» على معظم دول العالم.

أضرار سوق العمل 
وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية، غي رايدر، «بعد عامين على بدء الأزمة، لا تزال الآفاق هشة والطريق إلى التعافي بطيء وغير مؤكدة»، مضيفا: «بدأنا نلاحظ أضرارا محتمل أن تكون مستدامة في سوق العمل ونشهد على ارتفاع مقلق بالفقر واللامساواة».

وأشار رايدر، إلى أن «العديد من العاملين المُرغمين على تغيير وظائفهم» مثلما هي الحال في قطاع السياحة والرحلات الدولية مثلا حيث أثرت القيود الصحية المضادة لتفشي «كوفيد-19» على سير العمل بشكل كبير.

ولا تزال نسبة البطالة الرسمية أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة، بحيث قدرت منظمة العمل الدولية وصول عدد العاطلين عن العمل إلى 207 ملايين شخص، مقابل 186 مليون عاطل عن العمل في العام 2019، على أن تبقى مرتفعة حتى العام 2023 على الأقل، وتتوقع المنظمة أن يبقى معدل النشاط الإجمالي أقل بـ1.2% من معدل العام 2019.

وشددت على أن الأزمة الصحية التي تسببت بوفاة أكثر من 5.5 مليون شخص حول العالم بحسب الأرقام الرسمية وبآلاف مليارات الدولارات من الخسائر، أثرت بشكل أكبر بكثير مما تُريه الأرقام الرسمية لأن هذه الأخيرة لا تشمل الأشخاص الذين تركوا سوق العمل.

وقال رايدر «لن نتعافى من هذه الجائحة من دون انتعاش بعيد المدى لسوق العمل. ومن أجل أن يكون مستداما، يجب أن يكون الانتعاش مبنيا على أُسس العمل المُحترم، بما فيها الصحة والأمن والمساواة والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي».

انتعاش سوق العمل 
وبحسب التقرير، تُظهر أميركا الشمالية وأوروبا علامات انتعاش بارزة أكثر، على عكس جنوب شرق آسيا وأميركا الجنوبية والكاريبي، على المستوى الوطني، تلحظ منظمة العمل الدولية أن «انتعاش سوق العمل هو الأقوى في الدول ذات الدخل المرتفع فيما هو الأضعف في الاقتصادات ذات الدخل المتوسط الأدنى».

ويرد أيضا في التقرير أن «النتائج غير المتناسبة للأزمة على وظائف النساء ستستمر في السنوات المقبلة»، ويشير التقرير أيضا إلى أن إغلاق المدارس أحيانا لفترات طويلة جدا «سيكون له آثار متتالية على المدى الطويل» عند الشباب والشابات، وخصوصا الذين ليسوا متصلين بشبكة الانترنت.

ويعتبر رايدر أن «من دون تضافر الجهود والسياسات الفعالة على المستويين الدولي والوطني، من المحتمل أن يستغرق الأمر سنوات في بعض البلدان لإصلاح الأضرار»، مع عواقب طويلة الأجل بـ«النسبة لمعدل المشاركة ودخل الأسرة ولكن أيضا من أجل التماسك الاجتماعي وحتى السياسي».

ونشرت منظمة أوكسفام التي تناضل ضد اللامساواة حول العالم تقريرا الاثنين أشارت فيها إلى أن «اللامساواة تسهم في وفاة ما لا يقل عن 21 ألف يوميا، أي شخص واحد كل أربع ثوان».

وشهدت الثروات المتراكمة لمجموع أصحاب المليارات منذ بداية جائحة «كوفيد-19»، زيادة بمقدار 5 تريليونات دولار أميركي أي «أكبر ارتفاع في ثروة أصحاب المليارات منذ بدء تدوين الإحصاءات»، لتصل إلى أعلى مستوياتها أي 13.800 مليار دولار، فيما تراجعت مداخيل 99% من البشرية.

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