Atwasat

الوباء يفرغ رفوف المتاجر الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 يناير 2022, 08:40 صباحا
الوباء يفرغ رفوف المتاجر الأميركية
متجر فارغ الرفوف في بيثيسدا بولاية ماريلاند الأميركية، 13 يناير 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

يقول جاستن تون إن الوضع لم «يعد مأسويا كما كان عليه الأحد الماضي، لكن لا تزال الكثير من الرفوف فارغة». ووفق وكالة «فرانس برس» يواصل تفشي كوفيد-19 التسبب باضطراب في سلاسل التوريد فيما تواجه الكثير من المتاجر في الولايات المتحدة نقصا في المنتجات. 

ويروي تون خلال تسوقه في متجر «جاينت» في بيثيسدا «مدى أيام متتالية، لم تكن هناك فواكه أو خضر في هذا السوبرماركت، ولا حتى في متاجر السوبرماركت الأخرى مثل (ترايدر جوز) و(سايفواي)»، واصفا الوضع بالكارثي.

من جانبها، تأسف الستينية كلارا لكون بعض التوابل ما زالت مفقودة وتقول «قبل أيام قليلة، كان من المستحيل العثور على الخميرة لصنع قوالب الحلوى».

واشنطن بعد تساقط الثلوج
في متاجر أخرى، يكون العسل أو البيض أو الحليب أو اللحوم هي التي اختفت من الرفوف. في واشنطن وولايتي ماريلاند وفيرجينيا المجاورتين، أدى تساقط الثلوج إلى تفاقم مشكلة النقص المتكرر منذ بداية الجائحة.

ويوضح كوبر وهو موظف في متجر «جاينت» في بيثيسدا منذ ثماني سنوات «ليس هناك عدد كافٍ من سائقي الشاحنات ولأنهم يخضعون لأنظمة صارمة في ما يتعلق بساعات العمل والراحة، يقولون (سنتوقف)... يتوقفون عن العمل ولا يتم تزويدنا السلع».

وعندما تتساقط الثلوج، يصبح الوضع أسوأ. في بداية الوباء، وخوفا من نفادها، كان هناك اندفاع على بعض المنتجات مثل ورق المرحاض ما تسبب في نقص بإمدادها. ويضيف كوبر «هذه المرة، الامر مختلف». من جانبه، يؤكد باتريك بينفيلد من جامعة سيراكيوز أن «المتحورة أوميكرون معدية جدا بحيث كان لها تأثير متزامن تقريبا على كل أنحاء الولايات المتحدة».

عدد كبير من الموظفين في سلسلة إنتاج المواد الغذائية مرضى أو في الحجر الصحي، ما يعطل سلسلة التوريد تماما. ويشير بينفيلد إلى أنه «لا يمكننا إنتاج الكمية التي نحتاج إليها من المواد الغذائية. لا يوجد عدد كافٍ من الأشخاص لتوصيلها، وحتى عندما يتم تسليمها إلى متاجر السوبرماركت، لا يوجد من يفرغها ويضعها على الرفوف».

وهذه الظاهرة منتشرة في كل أنحاء البلاد لكنها أكثر وضوحا في المناطق التي تواجه أيضا أحوالا جوية سيئة مثل منطقة واشنطن.

المنتجات الأميركية سريعة التلف
بالنسبة إلى المنتجات الطازجة السريعة التلف، من المستحيل تخزينها لفترة طويلة تحسبا لسوء الأحوال الجوية. ويقدّر باتريك بينفيلد أنه من المحتمل أن يستمر النقص في المنتجات الغذائية حتى نهاية مارس «إذا عاد كل شئ إلى طبيعته ولم تظهر متحوّرة جديدة».

ويقول الاتحاد الوطني للبقالين الذي يمثل جهات فاعلة مستقلة في قطاع بيع المواد الغذائية بالتجزئة، إن النقص في اليد العاملة ما زال «على الصعيد الوطني يضغط على الصناعات الأساسية، مثل المتاجر الكبرى وصناعة الأغذية عموما».

وفي دراسة استقصائية حديثة لأعضائه البالغ عددهم 1500، أفاد عدد منهم «أنهم شغّلوا متاجرهم بأقل من 50 % من طاقتهم العمالية القصوى، لفترات وجيزة، في ذروة موجة» الإصابات. ويوضح الاتحاد في بيان بالبريد الإلكتروني «في حين هناك الكثير من المواد الغذائية في سلسلة التوريد، نتوقع أن يستمر المستهلكون في مواجهة اضطرابات متفرقة في منتجات معينة، كما كانت الحال في العام ونصف العام السابقين، بسبب التحديات المستمرة في التوريد والعمالة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر عبر «WTV».. الأهلي طرابلس 3 - 1 الخمس

بث مباشر عبر «WTV».. الأهلي طرابلس 3 - 1 الخمس
في استعراض «بوابة الوسط» لأجندة أمم أفريقيا الأحد: ظهور تونسي وتأهل إيفواري منتظر واختبار جزائري

في استعراض «بوابة الوسط» لأجندة أمم أفريقيا الأحد: ظهور تونسي وتأهل إيفواري ...
ترامب لمناصريه في أريزونا: الديمقراطيين المتطرفون يريدون جعل الولايات المتحدة «بلدا شيوعيا»

ترامب لمناصريه في أريزونا: الديمقراطيين المتطرفون يريدون جعل الولايات المتحدة ...
تونغا تفلت من خطر «تسونامي»

تونغا تفلت من خطر «تسونامي»
«فرانس برس»: أين ذهبت هيئة الأمر بالمعروف في السعودية؟

«فرانس برس»: أين ذهبت هيئة الأمر بالمعروف في السعودية؟
مانشستر سيتي يهزم تشيلسي ويزيد فارق قمة «البريميرليغ» لـ13 نقطة

مانشستر سيتي يهزم تشيلسي ويزيد فارق قمة «البريميرليغ» لـ13 نقطة
إحصائية «بوابة الوسط» للدوري الليبي حتى الأسبوع الـ7: 131 هدفا.. صدارة للأهلي بنغازي والاتحاد.. والجويني بـ7 أهداف

إحصائية «بوابة الوسط» للدوري الليبي حتى الأسبوع الـ7: 131 هدفا.. صدارة للأهلي ...
2021 سادس أعلى الأعوام حرارة في التاريخ

2021 سادس أعلى الأعوام حرارة في التاريخ
البيت الأبيض: الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا قد يبدأ بين منتصف يناير وفبراير

البيت الأبيض: الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا قد يبدأ بين منتصف يناير وفبراير
كاركاتير خيري - النواب والدولة .. دسكات البقاء!

كاركاتير خيري - النواب والدولة .. دسكات البقاء!
«رايتس ووتش»: المحاكم الليبية في وضع مقيد لا يسمح لها بحل نزاعات الانتخابات

«رايتس ووتش»: المحاكم الليبية في وضع مقيد لا يسمح لها بحل نزاعات الانتخابات
جريدة «الوسط»: هواجس دولية من حلول منتصف 2022 دون انتخابات

جريدة «الوسط»: هواجس دولية من حلول منتصف 2022 دون انتخابات
رويترز: 742 جثة لمقاتلي «داعش» في ثلاجات خارج مصراتة

رويترز: 742 جثة لمقاتلي «داعش» في ثلاجات خارج مصراتة
السجن لأميركيين في محاولة تهريب معدات غوص محظورة إلى ليبيا

السجن لأميركيين في محاولة تهريب معدات غوص محظورة إلى ليبيا
غوتيريس يتحدث عن «خارطة الطريق» التي تعدها لجنة النواب

غوتيريس يتحدث عن «خارطة الطريق» التي تعدها لجنة النواب
«النواب» في رسالة للحافي: لا مساس بالقانون 11 إلا عبر المجلس

«النواب» في رسالة للحافي: لا مساس بالقانون 11 إلا عبر المجلس
عودةُ الدُب الروسي

عودةُ الدُب الروسي
الاجترار

الاجترار
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
فرانس برس: كيف انهار قطاع النفط العملاق في فنزويلا
فرانس برس: كيف انهار قطاع النفط العملاق في فنزويلا
متاجر أميركية تواجه نقصا في المنتجات مع تفشي المتحور «أوميكرون»
متاجر أميركية تواجه نقصا في المنتجات مع تفشي المتحور «أوميكرون»
فنزويلا تخرج ببطء من التضخم المفرط.. وما زال المستهلك لا يشعر بالفرق
فنزويلا تخرج ببطء من التضخم المفرط.. وما زال المستهلك لا يشعر ...
الصين وإيران تبدآن تنفيذ اتفاقية استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي
الصين وإيران تبدآن تنفيذ اتفاقية استراتيجية لتعزيز التعاون ...
ولايات أميركية تتهم مسؤولين تنفيذيين في «غوغل» و«ميتا» بتعزيز هيمنتهم على الإعلانات
ولايات أميركية تتهم مسؤولين تنفيذيين في «غوغل» و«ميتا» بتعزيز ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ارتفاع أسعار النفط قبل اجتماع «أوبك+»
ارتفاع أسعار النفط قبل اجتماع «أوبك+»...
بعد عشرين عاما من اليورو.. الأوروبيون يتهمونه بالتسبب بزيادة الأسعار
بعد عشرين عاما من اليورو.. الأوروبيون يتهمونه بالتسبب بزيادة......
«فرانس برس»: الاعتماد على النفط ما زال قويا بالرغم مما كشفته أزمة المناخ
«فرانس برس»: الاعتماد على النفط ما زال قويا بالرغم مما كشفته......
تباين أسعار النفط بعد إلغاء شركات الطيران الأميركية آلاف الرحلات
تباين أسعار النفط بعد إلغاء شركات الطيران الأميركية آلاف ......
لبنان يتوقع إمكانية وصول الغاز المصري أواخر فبراير
لبنان يتوقع إمكانية وصول الغاز المصري أواخر فبراير...
المزيد
ارتفاع أسعار النفط بسبب الأزمة الأوكرانية
ارتفاع أسعار النفط بسبب الأزمة الأوكرانية...
مسؤول: الانتهاء من مشروع لتوسيع قناة السويس في يوليو 2023
مسؤول: الانتهاء من مشروع لتوسيع قناة السويس في يوليو 2023...
الوباء يفرغ رفوف المتاجر الأميركية
الوباء يفرغ رفوف المتاجر الأميركية...
ولايات أميركية تتهم مسؤولين تنفيذيين في «غوغل» و«ميتا» بتعزيز هيمنتهم على الإعلانات
ولايات أميركية تتهم مسؤولين تنفيذيين في «غوغل» و«ميتا» ......
الصين وإيران تبدآن تنفيذ اتفاقية استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي
الصين وإيران تبدآن تنفيذ اتفاقية استراتيجية لتعزيز التعاون ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط