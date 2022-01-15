رقم قياسي.. 6 تريليونات دولار حجم التجارة الخارجية للصين في 2021

القاهرة - بوابة الوسط

سجل حجم التجارة الخارجية للصين رقمًا قياسيًا جديدًا في العام 2021؛ إذ تجاوز 6 تريليونات دولار أميركي للمرة الأولى، على الرغم من التأثيرات المستمرة الناجمة عن جائحة «كوفيد-19» على التجارة العالمية.

وبلغ إجمالي حجم تجارة السلع 6.05 تريليون دولار أميركي، بزيادة 1.4 تريليون دولار أميركي مقارنة مع العام الماضي، وفق ما أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة العامة للجمارك الصينية ونقلتها وكالة الأنباء (شينخوا).

ونما حجم التجارة المقدرة باليوان بنسبة 21.4% على أساس سنوي ليبلغ 39.1 تريليون يوان، وعلى وجه التحديد، زادت الصادرات بنسبة 21.2% لتبلغ 21.73 تريليون يوان، وارتفعت الواردات بنسبة 21.5 في المئة لتبلغ 17.37 تريليون يوان.

استجابة الصين للجائحة على الصعيد العالمي

وقال الناطق باسم الهيئة، لي كوي ون: «ظلت الصين في طليعة التنمية الاقتصادية والاستجابة للجائحة على الصعيد العالمي، وحافظت على نمو سريع في التجارة الخارجية، التي سجلت رقمًا قياسيًا في الحجم وتقدمًا ثابتًا في الجودة».

وشهدت البلاد نموًا ثابتًا في التجارة مع جميع شركائها التجاريين الخمسة الأكبر. وقفزت واردات وصادرات الصين مع الآسيان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بنسبة 19.7% و19.1% و20.2% على التوالي، بينما زادت تجارتها مع اليابان وجمهورية كوريا 9.4% و18.4%.

وفي الوقت نفسه، سجلت تجارة البلاد مع الاقتصادات المشاركة في مبادرة «الحزام والطريق» زيادة بنسبة أعلى من المتوسط حيث نمت بمقدار 23.6%.