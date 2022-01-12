لودريان: الإمارات تنضم لصندوق فرنسي- سعودي لمساعدة لبنان

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان, (الإنترنت)

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان-إيف لودريان، مساء الثلاثاء، إن الإمارات ستنضم إلى صندوق قررت فرنسا والسعودية إنشاءه لمساعدة الشعب اللبناني.

وأضاف لودريان أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية: «خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الخليج في ديسمبر، تمكنا من تجديد هذه الروابط» بين لبنان والدول الخليجية.

وتابع أن «هذا التطور سيسمح بتأسيس صندوق فرنسي- سعودي لمساعدة اللبنانيين ودعمهم، وسيترافق غدًا أو بعد غد بمساهمة الإمارات».

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وأعلنت السعودية وفرنسا في ديسمبر عزمهما على التعاون في سبيل إعادة توطيد العلاقات بين بيروت والرياض والتي قوضتها القوة المتنامية لـ«حزب الله» الموالي لإيران.

ومنذ نهاية أكتوبر اندلعت أزمة دبلوماسية خطيرة بين لبنان وعدد من الدول الخليجية؛ بسبب ما وصفته السعودية يومها بـ«هيمنة حزب الله على النظام السياسي» في لبنان.

وبسبب هذا الخلاف استدعت الرياض سفيرها في بيروت، وطردت السفير اللبناني، وحظرت الواردات اللبنانية. واتخذت ثلاث دول خليجية أخرى هي البحرين والإمارات والكويت إجراءات انتقامية ضد بيروت، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية اللبنانية الشديدة.