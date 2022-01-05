الليرة اللبنانية تتراجع إلى أدنى مستوياتها أمام الدولار

مبنى مصرف لبنان، (أرشيفية: ا ف ب)

تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية إلى أدنى مستوياته على الإطلاق؛ إذ تجاوز الدولار أكثر من 30 ألف ليرة على خلفية الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي يشهدها لبنان منذ العام 2019.

وبحسب المواقع وتطبيقات الهواتف المحمولة الأكثر استخدامًا لتتبع سعر السوق الموازية، جرى تداول الليرة اللبنانية مساء أمس الثلاثاء بأكثر من 30 ألفًا للدولار، حسب وكالة «فرانس برس».

سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مثبّت منذ العام 1997 عند 1507 ليرات للدولار، إلا أن القيمة السوقية للعملة الوطنية تراجعت بأكثر من 95% في غضون عامين من الأزمة الاقتصادية.

بات الحد الأدنى للأجور أقل من 23 دولارًا، بينما تواصل أسعار الوقود والعديد من السلع الأساسية - التي لم تعد مدعومة من قبل السلطات - ارتفاعها.

يرزح أربعة من كل خمسة لبنانيين الآن تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة، ما يعد إفقارًا متسارعًا يعود سببه بشكل خاص إلى التضخم الذي يفوق 100%.

ويُضاف هذا الانخفاض الجديد إلى المشاكل العديدة التي تواجهها الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي، والتي لم تعقد أي اجتماع منذ 12 أكتوبر بسبب الخلافات السياسية بين أعضائها.

جرت الدعوة على مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثاء للتظاهر السبت أمام مقر المصرف المركزي في بيروت احتجاجا على انهيار الليرة وتردي الأوضاع الاقتصادية.