الرئيس اللبناني: نحتاج 7 سنوات للخروج من الأزمة والفشل في النظام سيفرض تغييرا معينا

الرئيس اللبناني ميشال عون. (أرشيفية: الإنترنت)

رأى الرئيس اللبناني، ميشال عون، أن بلاده تحتاج إلى « 6 أو 7 سنوات للخروج من الأزمة»، مشيرًا إلى أن «التغيير آت وسيحصل. وهذا التغيير سيكون فكريًا وعمليًا» وفقًا لوكالة «رويترز».

وقال عون في مقابلة تلفزيونية بمناسبة عيد الميلاد «وصلنا إلى ما نحن عليه نتيجة الخطيئة والسرقة والفساد والفشل في النظام. وهذا ما سيفرض تغييرًا معينًا».

وأضاف: «ما يعاني منه اللبنانيون اليوم ويعيشونه هو نتيجة أعمال من مارس المسؤولية سابقًا وهو مؤتمن على حياة المواطنين».

وفي سياق المناسبة الدينية، اعتبر عون أن «الإنسان مرتبط بمجتمعه وبالأرض، فالإنسان بلا أرض لاجئ، وأن المسيحية المشرقية لا تعيش إلا عبر الحوار (المسيحي- الإسلامي)، والدولة المدنية في حاجة إلى نضج اجتماعي وسياسي لكي تتحقق في لبنان».

ويعاني لبنان من انهيار اقتصادي، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي، بينما يشترط المجتمع الدولي تطبيق إصلاحات بنيوية مقابل توفير الدعم المالي للبنان.

وانهار الاقتصاد اللبناني في العام 2019، عندما دفعت الديون الهائلة والجمود السياسي بالبلاد إلى أسوأ أزمة تواجهها منذ الحرب الأهلية التي دارت بين العامين 1975 و1990.

ورغم حجم الأزمة وتداعياتها المتمادية، لم تجتمع الحكومة اللبنانية منذ منتصف أكتوبر، على خلفية انقسام سياسي حول أداء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بـ 215 شخصا على الأقل وتسبّب بإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، ملحقا دمارًا واسعًا بالعاصمة.