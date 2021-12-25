الرئيس اللبناني: نحتاج 7 سنوات للخروج من الأزمة والفشل في النظام سيفرض تغييرا معينا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 ديسمبر 2021, 12:36 مساء
الرئيس اللبناني ميشال عون. (أرشيفية: الإنترنت)

رأى الرئيس اللبناني، ميشال عون، أن بلاده تحتاج إلى « 6 أو 7 سنوات للخروج من الأزمة»، مشيرًا إلى أن «التغيير آت وسيحصل. وهذا التغيير سيكون فكريًا وعمليًا» وفقًا لوكالة «رويترز».

وقال عون في مقابلة تلفزيونية بمناسبة عيد الميلاد «وصلنا إلى ما نحن عليه نتيجة الخطيئة والسرقة والفساد والفشل في النظام. وهذا ما سيفرض تغييرًا معينًا». 

وأضاف: «ما يعاني منه اللبنانيون اليوم ويعيشونه هو نتيجة أعمال من مارس المسؤولية سابقًا وهو مؤتمن على حياة المواطنين». 

وفي سياق المناسبة الدينية، اعتبر عون أن «الإنسان مرتبط بمجتمعه وبالأرض، فالإنسان بلا أرض لاجئ، وأن المسيحية المشرقية لا تعيش إلا عبر الحوار (المسيحي- الإسلامي)، والدولة المدنية في حاجة إلى نضج اجتماعي وسياسي لكي تتحقق في لبنان». 

ويعاني لبنان من انهيار اقتصادي، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي، بينما يشترط المجتمع الدولي تطبيق إصلاحات بنيوية مقابل توفير الدعم المالي للبنان.

وانهار الاقتصاد اللبناني في العام 2019، عندما دفعت الديون الهائلة والجمود السياسي بالبلاد إلى أسوأ أزمة تواجهها منذ الحرب الأهلية التي دارت بين العامين 1975 و1990.

ورغم حجم الأزمة وتداعياتها المتمادية، لم تجتمع الحكومة اللبنانية منذ منتصف أكتوبر، على خلفية انقسام سياسي حول أداء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بـ 215 شخصا على الأقل وتسبّب بإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، ملحقا دمارًا واسعًا بالعاصمة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعطل خدمات الإنترنت قبل احتجاجات مرتقبة في السودان
عربى
كاركاتير حليم - هدية «بابا نويل» للسياسيين في ليبيا
كاريكاتير
كاركاتير خيري - كرة الانتخابات!
كاريكاتير
بيان أوروبي - أميركي يطالب بانتخابات «فورية» لنقل السلطة في ليبيا
ليبيا
بوتين: أصبحت رئيسا بفضل سانتا كلوز
منوعات
كيم كارداشيان تطالب بالرحمة لـ«قاتل عن طريق الخطأ»
ثقافة وفن
ماني يزين قائمة السنغال لخوض كأس الأمم الأفريقية
رياضة عالمية
جسيمات دقيقة تقلق العلماء.. فما السر؟
علوم وتكنولوجيا
الصين تعاقب 30 مسؤولا في مدينة شيآن بسبب انتشار كورونا
دولى
بوفون: يوفنتوس فقد هويته بعد ضم رونالدو
رياضة عالمية
خيبة الأمل الانتخابية تخيم على إحياء الليبيين ذكرى الاستقلال
ليبيا
بسبب «الأويغور».. قانون أميركي يحظر استيراد المنتجات المصنوعة في شينجيانغ ...
دولى
أرقام من حصاد الأسبوع الخامس بالدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: كل الطرق تقود إلى تأجيل انتخابات 24 ديسمبر
ليبيا
البنك الدولي: تخصيص 37 مليون دولار لمعلمي المدارس الرسمية في لبنان
اقتصاد
في العدد 318: «خيبة 24 ديسمبر».. والكتاب يقود وزير التعليم للحبس
ليبيا
15 دولة غربية: الحكومة الروسية تدعم انتشار مرتزقة «فاغنر» في مالي
دولى
وليامز تحث على تهيئة الظروف السياسية والأمنية لضمان إجراء انتخابات شاملة تحظى ...
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالصور: شباب ليبيون يدشنون رحلة الوحدة الوطنية