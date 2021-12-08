أسعار النفط تتراجع مع انحسار المخاوف من «كورونا»

عاملان في حقل نفطي يقومان بفتح خط لنقل النفط. (الإنترنت)

انخفضت أسعار النفط، الأربعاء، بعد أن كانت قد ارتفعت خلال الجلستين الماضيتين مع تراجع المخاوف من أثر متحور فيروس كورونا «أوميكرون» على طلب الوقود العالمي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام «برنت» بنسبة 0.13% إلى 75.34 دولار للبرميل، بحلول الساعة (09:20) بتوقيت موسكو. بعد أن كانت قد سجّلت ارتفاعا بنسبة 3.2% أمس، وفق «رويترز». فيما انخفضت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس الوسيط» الأميركي بنسبة 0.32% إلى 71.82 دولار للبرميل، وكانت العقود قد سجلت صعودا في الجلسة السابقة بنسبة 3.2%.

مخاوف «أوميكرون »

وكانت أسعار النفط قد هبطت الأسبوع الماضي وسط مخاوف من أن تكون اللقاحات المتاحة أقل فاعلية في مقاومة المتحور الجديد «أوميكرون» مما أثار مخاوف من أن تلجأ الحكومات إلى إعادة فرض القيود للحد من انتشاره وهو ما قد يضر بالنمو العالمي والطلب على النفط.

لكن مسؤولة صحة بجنوب أفريقيا ذكرت في مطلع الأسبوع أن حالات الإصابة بـ«أوميكرون» هناك معتدلة كما قال أكبر مسؤول عن الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي: «لا يبدو أن هناك درجة كبيرة من الشدة» في الأعراض حتى الآن. وفي إشارة أخرى على الثقة في قوة الطلب على النفط، رفعت السعودية سعر البيع الرسمي يوم الأحد.