تظاهرات في جنوب أفريقيا ضد عمليات «شل» للتنقيب عن النفط

نشطاء من منظمة السلام الأخضر غير الحكومية البيئية يتسلقون صهريج تخزين لتعليق لافتة في مصفاة شركة شل الهولندية للنفط في ميناء روتردام. (أ ف ب)

تجمّع مئات الناشطين المدافعين عن البيئة على سواحل جنوب أفريقيا، الأحد، احتجاجًا على عمليات تنقيب عن النفط والغاز تجريها مجموعة «شل» العملاقة.

ورفع المتظاهرون في الكاب شعار السلام ونموذجًا عملاقًا لسمكة لتسليط الضوء على قلقهم حيال التأثير المحتمل للمشروع على الحياة البحرية، وفق «فرانس برس».

خطر على الحيوانات البحرية

ويقول ناشطون إن خطط «شل» للتنقيب عن النفط والغاز قبالة الساحل الشرقي لجنوب أفريقيا، الذي يعد وجهة سياحية مهمة، تشكّل خطرًا على الحيوانات البحرية.

وتنوي «شل» استخدام الموجات السيزمية الصادرة عن قوارب مزودة بمدافع هوائية لتحليل التركيبة الجيولوجية لقاع المحيط، بحثًا عن مناطق يمكن أن تحتوي على محروقات.

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ويحذر خبراء البيئة من أن تقنية التنقيب هذه قد تنعكس على سلوك الحيوانات وطريقة تغذيتها وتكاثرها وأنماط الهجرة لديها، فيما تعتمد العديد من المخلوقات البحرية مثل الحيتان على حاسة السمع.

وضع حد لخطط «شل»

لكن محكمة رفضت الجمعة طلب إصدار أمر قضائي لوضع حد لخطط «شل». وتنوي «شل» قضاء ما بين أربعة وخمسة شهور في التنقيب في منطقة تبلغ مساحتها 6000 كلم مربع.

وقال ناطق باسم الشركة لـ«فرانس برس» الشهر الماضي: «نتوخى الحذر بشكل كبير لتجنّب أو تقليص أي تأثير على الأسماك والثديات البحرية وغيرها من عناصر الحياة البرية».