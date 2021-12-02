إردوغان يعين وزيرا جديدا للمالية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 ديسمبر 2021, 08:23 صباحا
متظاهرون احتجاجا على غلاء المعيشة أمام البرلمان في أنقرة، 14 نوفمبر 2021، (ا ف ب)

عيَّن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ليل الأربعاء - الخميس، وزيرًا جديدًا للمالية، في تعديل وزاري يأتي في خضمّ اضطرابات شديدة يشهدها منذ أسابيع اقتصاد البلاد على وقع انهيار متسارع لقيمة العملة الوطنية وارتفاعات حادّة في معدّلات التضخّم.

وجاء في مرسوم رئاسي أن إدروغان قبل استقالة وزير المالية لطفي إلفان، وعيَّن مكانه نور الدين نباتي الذي كان يشغل منصب نائب الوزير، حسب وكالة «فرانس برس».

وشغل إلفان منصب وزير المالية عامًا واحدًا فقط؛ إذ إن إردوغان عيَّنه في نوفمبر العام 2020، خلفًا لصهره بيرات البيرق، الذي استقال في حينها، وهي خطوة لقيت ترحيب أرباب العمل الأتراك، لكنّ السنة التي تولّى خلالها إلفان شؤون الوزارة تميّزت بأزمات ماليّة حادّة.

تدهور الليرة التركية
وصباح الأربعاء، تدخّل البنك المركزي التركي لوقف تدهور سعر الليرة التركية التي فقدت في شهر واحد فقط حوالي 30% من قيمتها مقابل الدولار.

وبناءً على رغبة إردوغان، خفّض البنك المركزي التركي، المستقلّ رسميًا، سعر الفائدة الرئيسي في نوفمبر من 16% إلى 15%، للمرة الثالثة في أقلّ من شهرين، في وقت اقترب فيه معدل التضخّم السنوي في البلاد من 20%، أي أربعة أضعاف الهدف الذي وضعته الحكومة نصب عينيها في الميزانية.

وخلافًا للنظريات الاقتصادية الكلاسيكية، يعتبر إردوغان أن معدلات الفائدة المرتفعة تُعزِّز التضخّم، وهو يرفع بالتالي لواء دعم الإنتاج والصادرات من خلال خفض الأسعار.

ومنذ 2019، أقال إردوغان ثلاثة محافظين للبنك المركزي بعدما عارضوا رغبته في خفض أسعار الفائدة، ومنذ مطلع السنة الجارية فقدت الليرة التركية أكثر من 40% من قيمتها مقابل الدولار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تسجيل أول إصابة بالمتحور «أوميكرون» في الولايات المتحدة.. «ملقح بشكل كامل»
دولى
لليوم الخامس.. 30 ألف منزل دون كهرباء شمال إنجلترا بعد عاصفة قوية (فيديو)
عربى
«رياح نشطة وتقلبات جوية».. «الأرصاد» يحذر من طقس الجمعة
ليبيا
انتهت.. مباراة «أبوسليم 1 - 0 الاتحاد المصراتي» في الدوري الليبي
رياضة محلية
دراسة: ارتفاع حاد في الأسعار عالميا بسبب مشكلات سلاسل التوريد
اقتصاد
الأمم المتحدة: أكثر من ثلث سكان العالم لا يستخدمون الإنترنت
علوم وتكنولوجيا
3173 مرشحا ومرشحة للانتخابات البرلمانية
ليبيا
بوتين يتطوع لتلقي لقاح تجريبي ضد «كورونا» يؤخذ عبر الأنف
دولى
الليرة التركية تسجل تراجعا تاريخيا جديدا
اقتصاد
«عينٌ على آثار بلادي».. وزارة الشباب تطلق مسابقة فوتوغرافية
ليبيا
«الوسط» تضيف ترددا جديدا إلى قناة «WTV» لمتابعة مباريات الدوري
رياضة محلية
لجنة صحية أميركية توصي بإجازة استخدام أقراص «ميرك» المضادّة لـ«كوفيد-19»
دولى
وزير الداخلية: الوضع لم يعد مقبولا لسير العملية الانتخابية بشكل طبيعي
ليبيا
4 توصيات جديدة.. «مكافحة الأمراض» يوجه بإعطاء جرعة ثالثة ضد «كورونا» لبعض الفئات
ليبيا
نورلاند يتحدث عن «مشاورات مجدية» بشأن ليبيا والانتخابات في أنقرة
ليبيا
على خلفية عملية ميونيخ.. مطالب إسرائيلية بتعويضات من الأرصدة الليبية المجمدة
ليبيا
«نيسان» تخطط لجعل السيارات الكهربائية نصف مبيعاتها بحلول 2030
اقتصاد
كاركاتير خيري - «أوميكرون»
كاريكاتير
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طالب ليبي في التصفيات ما قبل النهائية بمسابقة أفريقية للبرمجة