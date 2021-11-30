رئيس «الاحتياطي الفدرالي» يحذر من ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة

الاحتياطي الفدرالي الأميركي. (الإنترنت)

حذر رئيس الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي) الأميركي جيروم باول، الثلاثاء، من أن مخاطر «تواصل ارتفاع معدل التضخم» ازدادت، وأشار إلى أن المؤسسة ستنظر في إلغاء الحوافز بأسرع مما كان مقررًا.

وفي حين توقع باول تراجع التضخم العام المقبل، قال أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، إن الوقت حان لـ«إسقاط» مصطلح «الموقت» لدى توصيف الارتفاع في الأسعار، وفق «فرانس برس».

وقال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، في إفادة نشرت الإثنين، إن المتحور «أوميكرون» لـ«كوفيد-19» يمكن أن يبطئ تعافي الاقتصاد الأميركي وسوق العمل ويزيد الشكوك بشأن التضخم وأقر بأن العوامل التي ترفع التضخم في الولايات المتحدة «ستستمر لفترة طويلة العام المقبل».

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وتعكس التعليقات الواردة في الإفادة المقدمة للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، تزايد قلق رئيس الاحتياطي الفدرالي بشأن الارتفاع الحاد في التضخم هذا العام، الذي أكد مرارًا أنه موقت.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، من أن ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون» يمثل خطرًا «مرتفعًا جدًّا» على مستوى العالم، بينما يجتمع وزراء الصحة في دول مجموعة السبع في لندن للبحث في تحدي مكافحة الوباء..

ولا تزال لائحة الدول التي اكتُشف فيها متحور «أوميكرون» تطول بعد أن رُصدت أولى الإصابات بالمتحور في نوفمبر في جنوب القارة الأفريقية؛ ما دفع عددًا من الدول إلى تعليق الرحلات إلى هذه المنطقة وفرض إجراءات وقائية، وفق «فرانس برس».