بايدن: «لا داعي للهلع» بسبب «أوميكرون» ولا إغلاق للحدود في هذه المرحلة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 نوفمبر 2021, 08:00 مساء
الرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن، 3 نوفمبر 2021. (أ ف ب)

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين في خطاب ألقاه في البيت الأبيض «لا داعي للهلع» من انتشار المتحورة الجديدة اوميكرون مشددا على انه لا يتوقع «في هذه المرحلة» فرض قيود جديدة على الرحلات الدولية أو إجراءات حجر في الولايات المتحدة.

ودعا الأميركيين إلى التطعيم أو تلقي جرعاتهم المعززة، وكذلك وضع القناع في الداخل معتبرا أن المتحورة الجديدة ستظهر «عاجلاً أم آجلاً» في الولايات المتحدة. وأكد ردا على سؤال حول فرض قيود إضافية «لا أتوقع ذلك في هذه المرحلة»، بحسب «فرانس برس».

حذرت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، من أن ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون» يمثل خطرا «مرتفعا جدا» على مستوى العالم بينما يجتمع وزراء الصحة في دول مجموعة السبع في لندن للبحث في تحدي مكافحة الوباء.

ولا تزال لائحة الدول التي اكتُشفت فيها متحورة أوميكرون تطول بعد أن رُصدت أولى الإصابات بالمتحورة في نوفمبر في جنوب القارة الإفريقية ما دفع عددا من الدول إلى تعليق الرحلات إلى هذه المنطقة وفرض إجراءات وثائية، وفق «فرانس برس».

انتشار أوميكرون على المستوى العالمي 
وقالت منظمة الصحة العالمية إن أوميكرون «متحورة مختلفة بدرجة كبيرة تحتوي على عدد مرتفع من النسخ... بعضها مقلق وقد يكون مرتبطا باحتمال إفلاته من الجهاز المناعي وزيادة انتقال العدوى». وحذّرت في مذكرة تقنية من أن «احتمال انتشار أوميكرون بشكل إضافي على المستوى العالمي كبير».

لكنها أكدت أن أي وفيات لم تسجّل بعد جرّاء أوميكرون.  وأضافت «إذا أدت أوميكرون إلى انتشار حاد آخر لكوفيد-19، فستكون العواقب وخيمة»، وخلصت إلى أن «تقييم الخطر العالمي المرتبط بالمتحورة الجديدة المقلقة أوميكرون مرتفع للغاية».

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وتوفي أكثر من خمسة ملايين مصاب بكوفيد-19 حول العالم منذ ظهور فيروس كورونا نهاية ديسمبر 2019.  وفرض عدد متزايد من الدول قيودا على السفر إلى جنوب القارة الإفريقية بما في ذلك قطر والولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل وإندونيسيا والسعودية والكويت وهولندا.

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