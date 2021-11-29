جنوب أفريقيا: توقعات بأن تسجل البلاد أكثر من 10 آلاف إصابة يومية بـ«كوفيد-19»

مدينة جوهانس بيرغ بجنوب أفريقيا. (الإنترنت)

يرجح أن يؤدي ظهور المتحور الجديد «أوميكرون» إلى ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا هذا الأسبوع بثلاثة أضعاف، وفق ما جاء في تحذير صدر عن كبير علماء الأوبئة في البلاد الإثنين، وفقًا لوكالة «فرانس برس»، وقال الطبيب سليم عبد الكريم في إيجاز صحفي لوزارة الصحة عُقد عبر الإنترنت «أتوقع أن نتجاوز 10 آلاف إصابة يومية بحلول نهاية الأسبوع».

ودعا رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، مساء أمس الأحد، الدول التي فرضت على مواطنيه قيودًا على سفرهم بعد رصد متحور جديد لفيروس كورونا، إلى رفعها في شكل «فوري وعاجل»، معتبرًا أن الإجراء يفتقر إلى «مبرر علمي»، وأعرب في مداخلة متلفزة عن «خيبة أمله الكبيرة» حيال إغلاق الحدود «غير المبرر تمامًا» والذي يبدو بمثابة «تمييز بحق بلادنا» والبلدان المجاورة التي طاولها الإجراء نفسه، وفق «فرانس برس».

وحذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، من أن ظهور فيروس «كورونا» المتحور «أوميكرون» يمثّل خطرًا «مرتفعًا للغاية» على مستوى العالم، لكنها شددت على أن معدل انتقال العدوى بها ومدى خطورتها لم يتضحا بعد، وقالت المنظمة في مذكرة تقنية: «إذا أدى المتحور أوميكرون إلى انتشار حاد آخر لـ(كوفيد-19)، فستكون العواقب وخيمة»، رغم تأكيدها أنه «حتى الآن، لم تسجّل أي وفيات مرتبطة بالمتحور أوميكرون».

وأمس الأحد، دعت الحكومة البريطانية إلى «اجتماع طارئ» لوزراء الصحة في مجموعة السبع؛ بهدف بحث قضية الفيروس المتحور، وذكرت وزارة الصحة البريطانية في بيان، أن «اجتماعًا طارئًا لوزراء الصحة في مجموعة السبع سيُعقد اليوم الإثنين؛ لمناقشة تطور الوضع المتصل بأوميكرون»، وذلك بعد رصد إصابات عدة في أوروبا بينها ثلاث في المملكة المتحدة.

وأغلقت اليابان حدودها أمام جميع الزوار الأجانب في مواجهة انتشار المتحور «أوميكرون» وفق ما أعلنت الحكومة اليابانية الإثنين، وذلك بعد ثلاثة أسابيع على تخفيف البلاد بعض القيود للسماح بدخول رجال الأعمال والطلاب والمتدربين الأجانب، حسب وكالة «فرانس برس».

فيما علّقت أستراليا اليوم الإثنين، خططها لإعادة فتح حدودها الدولية أمام العمال والطلاب، مشيرة إلى المخاوف المرتبطة بظهور الفيروس المتحور «أوميكرون» من «كورونا» المستجد، وقال رئيس الوزراء، سكوت موريسون، إن الحدود لن تُفتح كما كان مقررًا في الأول من ديسمبر، مشيرًا إلى أن التأجيل «قرار ضروري وموقت».