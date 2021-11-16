انكماش الاقتصاد الياباني يتجاوز التوقعات

لقطة لمدينة طوكيو، 10 أكتوبر 2021. (أ ف ب)

انكمش الاقتصاد الياباني أكثر من المتوقع بكثير في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، في وقت أثّر ارتفاع عدد الإصابات بـ«كوفيد-19» على الإنفاق، بينما تضررت الأعمال التجارية جراء اضطراب سلاسل الإمداد، وفق ما أظهرت بيانات، الإثنين.

وانكمش ثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 0.8% على أساس فصلي، وهي نسبة أسوأ بكثير من 0.2% كان يتوقعها الخبراء، وفق وكالة «فرانس برس».

وكان الانكماش مدفوعًا بشكل أساسي بتراجع استهلاك العائلات بنسبة 1.2%، الذي أعقب فرض حال الطوارئ جرّاء الوباء خلال الصيف، عندما شهدت اليابان أسوأ موجة وبائية. كما تأثّر بشدة بتراجع الاستثمار غير السكني الذي انخفض بنسبة 3.8% على خلفية نقص الشرائح الإلكترونية، ومشكلات سلاسل الإمداد التي أثّرت على إنتاج المعامل.

وتراجعت الصادرات، التي تعد محرّكًا رئيسيًا آخر للاقتصاد الياباني، مع توقف صادرات السيارات؛ نظرًا للنقص في مكوّنات أشباه الموصلات، رغم أن واردات السلع والخدمات تراجعت كذلك، ما يجعل صافي التجارة إيجابيًا بالمجمل لنمو إجمالي الناتج الداخلي.

وشملت البيانات الصادرة عن مكتب الحكومة مراجعة للرقم المسجّل في الربع الثاني من العام حتى يونيو إلى نمو نسبته 0.4%.

تفشي «كورونا» في اليابان

تفشى الفيروس في اليابان خلال الصيف بعد بداية بطيئة لحملة التطعيم في البلاد، فيما فرضت الحكومة حالة الطوارئ التي حدّدت ساعات عمل المطاعم وبيع المشروبات الكحولية.

ومضت الأولمبياد قدمًا خلال تلك الفترة، رغم الدعوات لإلغائها، لكن مع منع الجماهير من الحضور. ويشير محللون إلى أن التباطؤ سيكون قصيرًا على الأرجح مع تسارع وتيرة حملة التطعيم فيما رفعت الحكومة القيود الرامية لاحتواء الوباء في أكتوبر.

وقال خبير الاقتصاد لدى «نومورا للأوراق المالية» تاكاشي ميوا، إنه بالنسبة «للفصل الرابع، إذا بقيت الإصابات منخفضة، فسيتعافى الاستهلاك على الأرجح بقوة». لكنه حذر من أن «بعض الشركات تقول إن التأثير على الإنتاج الناجم عن مشكلات الإمداد قد يتواصل حتى ديسمبر».

تعهّد رئيس الوزراء الجديد فوميو كيشيدا، دعم النمو الاقتصادي بعدما تلقى سلسلة ضربات جرّاء الفيروس. ويتوقع بأن يعلن عن خطة لتحفيز الاقتصاد بقيمة مئات مليارات الدولارات الأسبوع الجاري، فيما تعهّدت حكومته توفير جرعات معززة من اللقاحات في موعد أقربه الشهر المقبل.