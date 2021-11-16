انكماش الاقتصاد الياباني يتجاوز التوقعات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 نوفمبر 2021, 09:52 صباحا
لقطة لمدينة طوكيو، 10 أكتوبر 2021. (أ ف ب)

انكمش الاقتصاد الياباني أكثر من المتوقع بكثير في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، في وقت أثّر ارتفاع عدد الإصابات بـ«كوفيد-19» على الإنفاق، بينما تضررت الأعمال التجارية جراء اضطراب سلاسل الإمداد، وفق ما أظهرت بيانات، الإثنين.

وانكمش ثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 0.8% على أساس فصلي، وهي نسبة أسوأ بكثير من 0.2% كان يتوقعها الخبراء، وفق وكالة «فرانس برس».

وكان الانكماش مدفوعًا بشكل أساسي بتراجع استهلاك العائلات بنسبة 1.2%، الذي أعقب فرض حال الطوارئ جرّاء الوباء خلال الصيف، عندما شهدت اليابان أسوأ موجة وبائية. كما تأثّر بشدة بتراجع الاستثمار غير السكني الذي انخفض بنسبة 3.8% على خلفية نقص الشرائح الإلكترونية، ومشكلات سلاسل الإمداد التي أثّرت على إنتاج المعامل.

وتراجعت الصادرات، التي تعد محرّكًا رئيسيًا آخر للاقتصاد الياباني، مع توقف صادرات السيارات؛ نظرًا للنقص في مكوّنات أشباه الموصلات، رغم أن واردات السلع والخدمات تراجعت كذلك، ما يجعل صافي التجارة إيجابيًا بالمجمل لنمو إجمالي الناتج الداخلي.

وشملت البيانات الصادرة عن مكتب الحكومة مراجعة للرقم المسجّل في الربع الثاني من العام حتى يونيو إلى نمو نسبته 0.4%.

تفشي «كورونا» في اليابان
تفشى الفيروس في اليابان خلال الصيف بعد بداية بطيئة لحملة التطعيم في البلاد، فيما فرضت الحكومة حالة الطوارئ التي حدّدت ساعات عمل المطاعم وبيع المشروبات الكحولية.

ومضت الأولمبياد قدمًا خلال تلك الفترة، رغم الدعوات لإلغائها، لكن مع منع الجماهير من الحضور. ويشير محللون إلى أن التباطؤ سيكون قصيرًا على الأرجح مع تسارع وتيرة حملة التطعيم فيما رفعت الحكومة القيود الرامية لاحتواء الوباء في أكتوبر.

وقال خبير الاقتصاد لدى «نومورا للأوراق المالية» تاكاشي ميوا، إنه بالنسبة «للفصل الرابع، إذا بقيت الإصابات منخفضة، فسيتعافى الاستهلاك على الأرجح بقوة». لكنه حذر من أن «بعض الشركات تقول إن التأثير على الإنتاج الناجم عن مشكلات الإمداد قد يتواصل حتى ديسمبر».

تعهّد رئيس الوزراء الجديد فوميو كيشيدا، دعم النمو الاقتصادي بعدما تلقى سلسلة ضربات جرّاء الفيروس. ويتوقع بأن يعلن عن خطة لتحفيز الاقتصاد بقيمة مئات مليارات الدولارات الأسبوع الجاري، فيما تعهّدت حكومته توفير جرعات معززة من اللقاحات في موعد أقربه الشهر المقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مهمة وحيدة وأخيرة مطلوبة من منتخب ليبيا أمام أنغولا في ختام تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
مجلس الأمن: انتخابات العراق حرة ونزيهة
دولى
إنجاز عمره 64 عاما.. كين يدخل تاريخ إنجلترا في «15 دقيقة»
رياضة عالمية
سويسرا تتأهل لكأس العالم 2022.. وترسل إيطاليا بطلة أوروبا إلى الملحق
رياضة عالمية
توقيع اتفاقية إطلاق منحة الطلاب
ليبيا
استطلاع إيطالي: الهجرة وليبيا ضمن أولويات السياسة الخارجية لروما
ليبيا
رفض 5 أطنان من الفلفل الأحمر التونسي في منفذ رأس اجدير
ليبيا
ليبيا تتوج بـ12 ميدالية في «مواي تاي» الأفريقي (صور)
رياضة محلية
البحرين أول دولة في العالم تجيز استخدام «إيفوشيلد» لعلاج «كورونا»
طب وصحة
إنريكي بعد الصعود بإسبانيا لكأس العالم: تخلصت من حمل ثقيل يزن 100 كيلوغرام
رياضة محلية
بالصور: الدبيبة يتفقد معهد الحرس البلدي في جنزور
ليبيا
«هيومان رايتس»: السلطات الليبية ملزمة بتسليم سيف القذافي لـ«الجنايات الدولية»
ليبيا
«فيفا» يطلب قطعة أرض في طرابلس نظير مشروع قومي ضخم
رياضة محلية
الرئاسة التركية ترفض تحميلها مسؤولية أزمة المهاجرين في بيلاروسيا
دولى
المشري «يرجح» تأجيل الانتخابات الليبية 3 أشهر
ليبيا
مفوضية الانتخابات توضح سبب وجود بطاقات لمتوفين وكيف ستعالجها
ليبيا
لافروف يدعو إلى الانسحاب العسكري «المتوازن» من ليبيا والالتزام بجدول الانتخابات
ليبيا
مصانع ليبيا تبحث عن مستثمرين.. وعقبات تعرقل مشروعات التعدين
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«فورتنايت» خارج الصين نهائيا.. واللاعبون «يبكون» حزنا