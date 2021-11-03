«الإحصاء الأوروبي»: استمرار تراجع البطالة في منطقة اليورو في سبتمبر

أعلام الاتحاد الأوروبي مرفوعة في منطقة مقر التكتل في بروكسل. (أ ف ب)

واصلت معدلات البطالة في منطقة اليورو تراجعها في سبتمبر لتصل إلى 7.4% من السكان العاملين بعدما كانت 7.5% في أغسطس و7.6% في يوليو، مقابل 8.6% في سبتمبر 2020 كما أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي الأربعاء.

وأفاد «يوروستات» بأنّ تحسن الاقتصاد منذ الربيع بعد صدمة القيود الصحية المرتبطة بوباء «كوفيد-19»، يواصل إعطاء نتائج على سوق العمل. في كل دول الاتحاد الأوروبي، تراجعت البطالة في سبتمبر إلى 6.7% للسكان العاملين مقابل 6.9% في الشهر السابق و7.7% في سبتمبر 2020، وفق «فرانس برس».

معدل البطالة الأضعف

كان هناك حوالي 14.32 مليون رجل وامرأة دون عمل في الاتحاد الأوروبي في سبتمبر بينهم 12.08 مليون في الدول الـ19 الأعضاء في منطقة اليورو. معدل البطالة الأضعف في سبتمبر سجل في الجمهورية التشيكية (2.6%) والأكثر ارتفاعًا في إسبانيا (14.6%) بعد اليونان (13.3%).

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بين الدول الكبرى في منطقة اليورو، لا تزال ألمانيا تسجل أفضل أداء (3.4%) بمستوى هولندا تقريبًا (3.1%) وبعيدًا خلف فرنسا (7.7%) وإيطاليا (9.2%).

ضحايا الانكماش

يبقى التحسن الأفضل في فئة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا، أول ضحايا الانكماش السنة الماضية المرتبط بالقيود الصحية التي شلت قطاعات كاملة من الاقتصاد، فقد تراجع معدل البطالة لدى هذه الفئة 0.2 نقطة بوتيرة شهر، في سبتمبر في الاتحاد الأوروبي ليصل إلى 15.9%. وكان يبلغ 18% في سبتمبر 2020.

تراجعت بطالة الشبان الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا بطريقة أكبر في منطقة اليورو لوحدها، إلى 16% في سبتمبر مقابل 16.3% في أغسطس و18.8% قبل سنة.