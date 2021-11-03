«الإحصاء الأوروبي»: استمرار تراجع البطالة في منطقة اليورو في سبتمبر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 نوفمبر 2021, 04:38 مساء
أعلام الاتحاد الأوروبي مرفوعة في منطقة مقر التكتل في بروكسل. (أ ف ب)

واصلت معدلات البطالة في منطقة اليورو تراجعها في سبتمبر لتصل إلى 7.4% من السكان العاملين بعدما كانت 7.5% في أغسطس و7.6% في يوليو، مقابل 8.6% في سبتمبر 2020 كما أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي الأربعاء.

وأفاد «يوروستات» بأنّ تحسن الاقتصاد منذ الربيع بعد صدمة القيود الصحية المرتبطة بوباء «كوفيد-19»، يواصل إعطاء نتائج على سوق العمل. في كل دول الاتحاد الأوروبي، تراجعت البطالة في سبتمبر إلى 6.7% للسكان العاملين مقابل 6.9% في الشهر السابق و7.7% في سبتمبر 2020، وفق «فرانس برس».

معدل البطالة الأضعف 
كان هناك حوالي 14.32 مليون رجل وامرأة دون عمل في الاتحاد الأوروبي في سبتمبر بينهم 12.08 مليون في الدول الـ19 الأعضاء في منطقة اليورو. معدل البطالة الأضعف في سبتمبر سجل في الجمهورية التشيكية (2.6%) والأكثر ارتفاعًا في إسبانيا (14.6%) بعد اليونان (13.3%).

-  تراجع قياسي في نسبة البطالة في إسبانيا خلال يوليو مع عودة السياح
-  بريطانيا: تراجع معدلات البطالة بنسبة 4,5% في الأشهر الثلاثة الماضية

بين الدول الكبرى في منطقة اليورو، لا تزال ألمانيا تسجل أفضل أداء (3.4%) بمستوى هولندا تقريبًا (3.1%) وبعيدًا خلف فرنسا (7.7%) وإيطاليا (9.2%).

 ضحايا الانكماش 
يبقى التحسن الأفضل في فئة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا، أول ضحايا الانكماش السنة الماضية المرتبط بالقيود الصحية التي شلت قطاعات كاملة من الاقتصاد، فقد تراجع معدل البطالة لدى هذه الفئة 0.2 نقطة بوتيرة شهر، في سبتمبر في الاتحاد الأوروبي ليصل إلى 15.9%. وكان يبلغ 18% في سبتمبر 2020.

تراجعت بطالة الشبان الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا بطريقة أكبر في منطقة اليورو لوحدها، إلى 16% في سبتمبر مقابل 16.3% في أغسطس و18.8% قبل سنة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دعوات لتطوير لقاح ضد بكتيريا تقتل 150 ألف طفل سنويا
دولى
«فيسبوك» يوقف العمل بنظام التعرف على الوجوه
علوم وتكنولوجيا
مفوضة حقوق الإنسان: «وحشية قصوى» تطغى على النزاع في تيغراي
دولى
الفلسطينية بانه تطلق أغنية «مجنونة» باللهجة المصرية (فيديو)
ثقافة وفن
فوز الجمهوري يونغكين بانتخابات حاكم ولاية فرجينيا
دولى
تقرير: 4% من سكان الدول الفقيرة تلقوا لقاح «كورونا» مقابل ثلاثة أرباع الدول ...
دولى
رونالدو يعيد إنجاز فان نيستلروي الغائب منذ 18 عاما مع مانشستر يونايتد
رياضة عالمية
دبلوماسي أميركي سابق يبدأ «مهمة إنسانية» في بورما
دولى
إبراهيموفيتش يعود إلى منتخب السويد بعمر الـ40
رياضة عالمية
لماذا دعت الصين شعبها إلى تخزين السلع الرئيسية تحسبا للطوارئ؟
اقتصاد
أحزاب ليبية تستعد لتوقيع ميثاق شرف خلال مؤتمر في طرابلس السبت المقبل
ليبيا
مسؤول دولي: متفائل بالوضع في أفغانستان أكثر من مستقبل ليبيا
ليبيا
10 أندية وخلاف الملاعب وغياب الضمانات تفسد اجتماع اتحاد الكرة وتجبره على تأجيل ...
رياضة محلية
مصادر: الدبيبة يكلف أبو جناح مهام رئيس الحكومة استعدادا للترشح إلى الرئاسة
ليبيا
ذوبان الجليد في غرينلاند يفاقم خطر الفيضانات بالعالم
علوم وتكنولوجيا
وفاة المطرب السوري صباح فخري (استمع إلى أشهر ما غنى)
ثقافة وفن
كاركاتير حليم - انتخابات رئاسية في ليبيا
كاريكاتير
كوريا الجنوبية تعلن استعدادها لمساعدة ليبيا أمنيا
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الزنك قد يكون مفيدا في مكافحة أمراض الجهاز التنفسي الفيروسية