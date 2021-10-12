بريطانيا: تراجع معدلات البطالة بنسبة 4,5% في الأشهر الثلاثة الماضية

محلات ومطاعم في سوق ليدنهول في لندن. (أ ف ب)

تراجعت معدلات البطالة في بريطانيا مع إعادة فتح الاقتصاد لكن الوظائف الشاغرة سجلت ارتفاعا قياسيا قبل توقف برنامج البطالة الجزئية الحكومي، حسبما أظهرت بيانات الثلاثاء، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ومعدلات البطالة، أو جزء من اليد العاملة العاطلة عن العمل، تراجعت لتسجل 4,5% في الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس، حسبما قال المكتب الوطني للإحصاء في بيان.

ويقارن ذلك مع نسبة بلغت 4,6% في الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو، لكن المعدل لا يزال أعلى بـ 0,5 نقطة مئوية عن مستويات مع قبل الوباء.

وقال مدير الاحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء دارين مورغان إن «سوق الوظائف استمر في التعافي من تداعيات فيروس كورونا»، غير أن عدد الوظائف الشاغرة ارتفع إلى قرابة 1,2 مليون وظيفة في سبتمبر، ما يعكس نقصا مستمرا في اليد العاملة.

ويعاني الاقتصاد من نقص في اليد العاملة وخصوصا في قطاع الشحن البري، ما يتسبب بمشكلة إمدادات ونقص السلع في المتاجر وأزمة وقود، لكن مكتب الإحصاء قال أيضا إن عدد الموظفين المدرجين على قوائم الرواتب في المملكة المتحدة ارتفع بواقع 207,000 في سبتمبر ليصل إلى 29,2 مليون هو الأعلى على الإطلاق.

والرقم أعلى بواقع 122 الف مقارنة بعددهم في فترة ما قبل الجائحة في فبراير 2020، أضاف مورغان أن: «عدد الموظفين على قوائم الرواتب في سبتمبر تخطى بكثير مستويات ما قبل الوباء».

كما «سجلت الوظائف الشاغرة مستوى شهريا قياسيا وتشير أحدث تقديراتنا إلى أن جميع القطاعات لديها على الأقل عددا من الوظائف الشاغرة يوازي ما قبل تفشي كوفيد».

توقف العمل ببرنامج البطالة الجزئية الحكومي الذي دعم ملايين الأشخاص في القطاع الخاص خلال الوباء، نهاية سبتمبر، وكان معدل البطالة قد سجل 5,2 بالمئة في نهاية العام، في أعلى معدل له خلال الجائحة.