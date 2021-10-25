السعودية تتعهد باستثمار مليار دولار في مبادرات بيئية جديدة

مبادرة الرياض الخضراء. (الإنترنت)

تعهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الإثنين، باستثمار أكثر من مليار دولار في مبادرات بيئية جديدة لمكافحة تغير المناخ، فيما تسعى المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، إلى تعزيز دورها البيئي عالميًّا.

وأعلن الأمير الشاب، في كلمته خلال افتتاح مؤتمر «الشرق الأوسط الأخضر» في الرياض، «تأسيس صندوق استثمار في حلول تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون في المنطقة ومبادرة عالمية للمساهمة بتقديم حلول للوقود النظيف بإجمالي استثمارات 39 مليار ريال (10.4 مليار دولار)»، تدفع المملكة «قرابة 15 بالمئة منها»، بحسب «فرانس برس».