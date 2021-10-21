البنك الدولي: أسعار النفط العالمية لن تتراجع قبل 2023

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 أكتوبر 2021, 11:15 مساء
موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية، 12 مارس 2019. (ارشيفية: أ ف ب)

أعلن البنك الدولي، الخميس، أن الارتفاع الكبير لأسعار النفط العالمية قد يهدد النمو العالمي، ومن غير المرجح أن تنحسر قبل عام 2023.

من المتوقع أن تسجل أسعار الخام في نهاية العام 70 دولاراً للبرميل، أيّ أعلى بـ70% مقارنة بعام 2020، وفق تقرير البنك المتعلق بتوقعات أسواق السلع. وهذا بدوره يتسبب في ارتفاع أسعار سلع طاقة أخرى مثل الغاز الطبيعي، بحسب التقرير.

مخاطر كبيرة على التضخم العالمي
وقال كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي أيهان كوسه إن «ارتفاع أسعار الطاقة يشكل مخاطر كبيرة على التضخم العالمي في المدى القريب، وإذا استمر يمكن أن يؤثر على النمو في دول تستورد الطاقة». وكانت الارتفاعات «أكثر وضوحًا مما تم توقعه» و«قد تعقد خيارات السياسات في وقت تتعافى دول من الركود العالمي العام الماضي».

ارتفعت أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة إلى أكثر من 80 دولاراً للبرميل، لتبلغ أعلى مستوياتها في سنوات، مع فتح الاقتصادات مجددا في أعقاب تدابير إغلاق للحد من الوباء واختناقات في الشحن البحري.

انحسار القيود على العرض
ويستخدم البنك الدولي متوسط أسعار خامات برنت وغرب تكساس الوسيط ودبي والتي قال إنها ستبقى «في مستويات مرتفعة في 2022، ولكن ستبدأ في التراجع في النصف الثاني من العام مع انحسار القيود على العرض».

ومن المتوقع أن يرتفع متوسط الأسعار عام 2022 وصولا إلى 74 دولار قبل أن يتراجع إلى 65 دولار في 2023، وفق البنك الدولي. غير أن التقرير يحذر من «احتمال ارتفاع الأسعار بشكل إضافي على المدى القريب وسط انخفاض شديد في المخزون واختناقات مستمرة في الإمدادات».

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