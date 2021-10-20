كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي تغادر منصبها مطلع 2022

كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي غيتا غوبيناث. (أ ف ب)

أعلن صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، أن كبيرة اقتصادييه غيتا غوبيناث ستترك منصبها وتعود إلى قسم الاقتصاد بجامعة هارفارد في يناير 2022. وقال الصندوق في بيان إن جامعة هارفارد مدَّدت إجازة غوبيناث لعام واحد، ما سمح لها بالعمل في صندوق النقد الدولي لثلاث سنوات، وفق وكالة «فرانس برس».

وترأس الخبيرة مديرية البحوث في الصندوق التي تنشر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الفصلي الذي يتابع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي. وأشادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا بغوبيناث التي «صنعت التاريخ» كأول امرأة تعمل في أعلى منصب اقتصادي، ولتحليلاتها المهمة أثناء الجائحة.

ذكاء غيتا غوبيناث

وقالت غورغييفا في بيان إن «مساهمة غيتا في الصندوق ولأعضائنا كانت رائعة حقًّا، بكل بساطة كان تأثيرها على عمل صندوق النقد الدولي هائلًا». وأضافت: «لقد استفدنا بشكل كبير من ذكائها الحادّ ومعرفتها العميقة بالتمويل الدولي والاقتصاد الكلي بينما نجتاز أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير».

وأوضحت المديرة العامة أنها لعبت دورًا رئيسيًا في تحديد أهداف التطعيم العالمية لإنهاء وباء كوفيد-19، وساعدت أيضًا في تشكيل فريق تغيُّر المناخ داخل صندوق النقد الدولي لتحليل السياسات وإيجاد الحلول لتخفيف آثار تغيُّر المناخ، من بين أشياء أخرى. وعيّنت غوبيناث الأميركية الهندية في منصبها في أكتوبر 2018. وقال صندوق النقد الدولي إن البحث عن بديل لها سيبدأ قريبًا.