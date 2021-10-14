النفط يقلص مكاسبه بعد الارتفاع بفعل توقعات وكالة الطاقة الدولية

عامل بالشركات النفطية يقوم بتعبئة الوقود، (أرشيفية: الإنترنت)

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعدما قالت وكالة الطاقة الدولية، إن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي قد يعزز الطلب على النفط لتوليد الكهرباء، لكن السوق قلصت مكاسبها بعدما ارتفعت مخزونات الخام الأميركية أكثر من التوقعات وبينما خفضت شركات التكرير الإنتاج.

وبعدما صعدت العقود الآجلة لمزيج برنت 1% إلى 84.17 دولار للبرميل صباحاً، تراجعت إلى 83.6 دولار للبرميل في التعاملات المسائية، كما تراجعت عقود خام غرب تكساس الأميركي إلى 80.65 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت صباحا بنسبة 1.2% إلى 81.31 دولار للبرميل، وفق «رويترز».

وزادت مخزونات الخام الأميركية 6.1 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في الثامن من أكتوبر، مقارنة مع ارتفاع قدره 702 ألف برميل في توقعات محللين استطلعت «رويترز» آراءهم.

ماذا توقعت وكالة الطاقة الدولية؟

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن من المتوقع ارتفاع الطلب على الخام بواقع نصف مليون برميل يوميا مع تحول قطاع الكهرباء والصناعات الثقيلة إلى الخام، من مصادر طاقة أغلى ثمنا، وحذرت من أن أزمة الطاقة قد تؤجج التضخم وتبطئ تعافي الاقتصاد العالمي من الجائحة. وزادت الوكالة في تقرير شهري توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2022 بواقع 210 آلاف برميل يوميا، ليبلغ 99.6 مليون برميل يوميا، وهو أعلى بقليل من مستوى ما قبل الجائحة.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا، المدير العام للأبحاث في نيسان سيكيوريتيز: «يراهن المستثمرون على أن ارتفاع أسعار الغاز سيشجع محطات توليد الطاقة على التحول إلى النفط مع اقتراب موسم الطلب الشتوي». كما لاقت الأسعار دعما من مخاوف بشأن شح المعروض، بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء، إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر منتج في العالم، سينخفض ​​في عام 2021 أكثر مما كان متوقعا في السابق قبل أن يعاود الارتفاع في 2022.

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وقال معهد النفط الأميركي في وقت متأخر من يوم الأربعاء، إن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت 5.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من أكتوبر، وفقا لمصادر السوق التي اطلعت على بيانات المعهد. وقالت المصادر إن معهد البترول الأميركي أفاد أيضا بأن مخزونات البنزين تراجعت بـ 4.6 مليون برميل، وانخفضت مخزونات نواتج التقطير بـ 2.7 مليون برميل. وتوقع محللون في استطلاع أجرته «رويترز»، ارتفاع مخزونات النفط الخام بواقع 700 ألف برميل.

من ناحية أخرى، قلصت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2021، في أحدث تقرير شهري لها أمس الأربعاء، مع الحفاظ على توقعها لعام 2022. لكن، قالت المجموعة إن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي يمكن أن يعزز الطلب على المنتجات النفطية.