ارتفاع أسعار الفحم والغاز والدولار يهوي بالنفط

موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية، 12 مارس 2019. (ارشيفية: أ ف ب)

انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، وسط مخاوف من أن يزيد ارتفاع أسعار الفحم والغاز الطبيعي في الصين والهند وأوروبا التضخم ويخفض وتيرة النمو العالمي، ما يحد من الطلب على النفط.

وأثر على الأسعار أيضًا ارتفاع سعر الدولار، الذي وصل قرب أعلى مستوى له في عام، ما يجعل النفط أغلى ثمنًا لحائزي العملات الأخرى، وفق وكالة «رويترز».

وانخفضت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس الأميركي» بنسبة 0.9% لتصل إلى 79.93 دولار للبرميل، عند الساعة 02:47 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعها 12 سنتًا، أمس الثلاثاء.

أما عقود مزيج «برنت» فتراجعت بنسبة 0.8% إلى 82.72 دولار للبرميل، موسعة خسائرها التي بلغت 23 سنتًا، الثلاثاء.

وأمس الثلاثاء، خفَّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات الكبرى بفعل مخاوف من أن تعطل اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد فضلا عن ضغوط التكلفة تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس «كورونا».