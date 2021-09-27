النفط يعزز مكاسبه.. وتوقعات بالعودة لمستويات ما قبل الجائحة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 سبتمبر 2021, 11:52 صباحا
عامل بالشركات النفطية يقوم بتعبئة الوقود، (أرشيفية: الإنترنت)

ارتفع النفط في بداية تداولات الأسبوع، على وقع إشارات تدل على أن سوق الخام تضيق بسبب أزمة الطاقة العالمية، فيما توقع منتجون ومتعاملون في قطاع النفط، اليوم الإثنين، أن يعود الطلب العالمي على الوقود لمستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 بحلول أوائل العام المقبل مع تخلص الاقتصاد من تبعات الجائحة لكن طاقة التكرير الفائضة ستضغط على الأرجح على تلك التوقعات.

وتجاوز خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 75 دولارا للبرميل، اليوم الإثنين، بعد سلسلة مكاسب لخامس جلسة على التوالي، بينما سجل خام برنت أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018 عند 79 دولارا. واقتربت المخزونات الأميركية من أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات، وفي الوقت نفسه، يبدو أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي سيقود الطلب على النفط مع استبدال المستخدمين للوقود.

ومن المقرر أن يجتمع تحالف أوبك+ في 4 أكتوبر لمراجعة سياسة الإنتاج بعد التمسك بزيادة العرض بمقدار 400 ألف يوميا في الأشهر الأخيرة. وقبل ذلك، من المقرر أن تصدر أوبك تقرير آفاق النفط العالمي السنوي للمجموعة يوم الثلاثاء.

وقال قادة القطاع إن على الرغم من استمرار الزيادة في حالات الإصابة بالمرض في العديد من الأسواق بما أضر بتعافي الطلب لبعض نواتج التكرير مثل وقود الطائرات إلا أن توجهات الاستهلاك للبنزين والديزل تشير إلى نمو أعلى. جاءت تلك التصريحات في مؤتمر بلاتس للبترول في آسيا والمحيط الهادي لعام 2021 الذي يعقد في صورة هجينة هذا العام، إذ يشمل مشاركين فعليين وافتراضيين.

هوامش التكرير تتعافى 
وقال رئيس بي.بي سنغافورة والرئيس التنفيذي لذراع بي.بي للتجارة والشحن في آسيا والهادي والشرق الأوسط، يوجين ليونج: «شهدنا هوامش التكرير تتعافى مع تعافي الطلب... لكن بشكل عام بالنسبة للعالم فهناك الكثير من الطاقات التكريرية غير المستغلة والكثير من الطاقة التي خرجت من خطوط الإنتاج».

وتابع قائلا في خطاب مسجل سلفا للمؤتمر: «على الأرجح ستعمل طاقة (التكرير) الفائضة على الحد بدرجة ما من تلك الهوامش». وقال رئيس هيس كورب الأميركية المنتجة للنفط والغاز، جريج هيل، إن الشركة تتوقع أن يعود الطلب العالمي لمستويات ما قبل الجائحة، التي كانت تبلغ 100 مليون برميل يوميا، بنهاية العام الجاري أو أوائل 2022.

وتنبأت الوكالة الدولية للطاقة أيضا بتعاف قوي اعتبارا من الربع الرابع مستندة إلى «طلب مكبوت قوي وتقدم مستمر في حملات التطعيم» للوقاية من كوفيد-19. وتوقعت أن يصل متوسط الطلب العالمي على النفط في 2021 إلى 96.1 مليون برميل يوميا وإلى 99.4 مليون برميل يوميا في 2022 مقابل تسجيله 90.0 مليون برميل يوميا في 2020. وتوقعت أوبك وصول متوسط الطلب في الربع الرابع من العام إلى الجاري إلى 99.70 مليون برميل يوميا.

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