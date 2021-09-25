سريلانكا تسعى للحصول على نفط رخيص من الإمارات بسبب نقص السيولة

امرأة تمشي تحت المطر في كولومبو، 21 سبتمبر 2021. (أرشيفية: أ ف ب)

تسعى سريلانكا التي تواجه نقصًا حادًا في العملات الأجنبية، للحصول على نفط بسعر رخيص من الإمارات العربية المتحدة، كما أعلنت السلطات، السبت.

وتواصل وزير الخارجية السريلانكي غاميني لاكشمان بيريس مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان الجابر على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك للتوصل إلى اتفاق خاص، بحسب بيان للوزارة. وأوضح بيريس وفق الوزارة، «التحديات التي تواجهها سريلانكا حاليًا من حيث ميزانيتها الخارجية بسبب جائحة كوفيد-19»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف البيان «ركز (الوزير) خصوصًا على حاجات البلاد النفطية وطلب الحصول على اتفاقات امتياز من الإمارات» التي قالت إنها «سعيدة بتقديم المساعدة». وبعد انكماش اقتصادها بنسبة 3.6% العام الماضي، بدأت الدولارات المخصصة لتمويل الواردات الأساسية خصوصا المواد الغذائية والوقود، تنفد من المصارف التجارية في سريلانكا، فيما الأزمة تتفاقم.

سريلانكا تسعى لقرض بـ500 مليون دولار

وأفادت تقارير إعلامية أن سريلانكا قد تسعى أيضًا للحصول على قرض يبلغ 500 مليون دولار من الهند المجاورة من أجل تمويل واردات النفط الطارئة. وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، طلبت الحكومة قرضًا طارئًا يبلغ 100 مليون دولار من البنك الدولي لحملة التلقيح ضد فيروس كورونا.

وبلغت الاحتياطات الأجنبية لسريلانكا 3.55 مليار دولار نهاية أغسطس فيما يفترض أن تسدد البلاد نحو ملياري دولار من الديون الخارجية قبل نهاية العام. والأربعاء، رفعت الحكومة سقف ديونها بمقدار 400 روبية، ما يعادل 1.7 مليار يورو، لتتمكن من تغطية نفقاتها على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة.