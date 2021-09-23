الاتحاد الأوروبي يبحث سبل الحد من ارتفاع أسعار الطاقة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 سبتمبر 2021, 09:35 صباحا
صورة من الجو تظهر ألواحا شمسية في ميونيخ، 5 سبتمبر 2021. (أ ف ب)

قالت مفوضة شؤون الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون، قبل اجتماع لوزراء الطاقة والنقل في الاتحاد الأوروبي، إن المفوضية «تراقب عن كثب» الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، وتناقش مع الدول الأعضاء سُبل الحد منه.

وازداد سعر الكهرباء، الذي سجل بالفعل ارتفاعًا حادًا منذ شهور على خلفية أسعار الغاز العالمية، في عديد البلدان أخيرًا، لا سيما في إسبانيا.

وأوضحت مفوضة الطاقة قبل الاجتماع المنعقد في سلوفينيا، الدولة التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي «سنناقش مع الوزراء سُبل مواجهة هذا التحدي (...) تراقب المفوضية الوضع عن كثب، وتناقش الوسائل المتوافرة لدينا» للحد من هذا الارتفاع، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت سيمسون: «في الوضع الحالي، أوروبا تحتاج إلى الاستثمار في الطاقات المتجددة، لأنها تقدم بالفعل بديلًا من اعتمادنا على استيراد الوقود الأحفوري».

وأضاف وزير الطاقة الليتواني داينيوس كريفيس من جهته: «نحن نحتاج إلى تعاون (...) على المستوى الأوروبي لحماية سكاننا»، فيما ندَّدت نظيرته النمساوية ليونور جوسلر «بالاعتماد الكبير (للاتحاد الأوروبي) على الغاز الروسي».

في منتصف سبتمبر، طلبت مجموعة مؤلفة من 40 نائبًا في البرلمان الأوروبي من المفوضة التحقيق مع شركة «غازبروم» الروسية العملاقة، متهمة إياها بخفض إمدادات الغاز عبر أوكرانيا لدفع ألمانيا إلى الموافقة على وضع خط أنابيب غاز «نورد ستريم 2» عبر بحر البلطيق بالخدمة بشكل أسرع، ما أدى إلى رفع الأسعار في أوروبا. ونفت الشركة الروسية أي تلاعب بالسوق. 

ويهدد ارتفاع الأسعار بتفاقم الافتقار إلى الطاقة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وقدرت دراسة نشرها الاتحاد الأوروبي لنقابات العمال، الأربعاء، أن ما يقرب من ثلاثة ملايين عامل أوروبي فقير «لن يكون بوسعهم» تسديد فواتير التدفئة في الخريف والشتاء.

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