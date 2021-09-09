البنك المركزي الأوروبي يتوقع انتعاشا اقتصاديا بمنطقة اليورو بحلول نهاية السنة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 سبتمبر 2021, 04:50 مساء
مقر البنك المركزي الأوروبي. (أرشيفية: الإنترنت)

توقع البنك المركزي الأوروبي أن تحقق منطقة اليورو انتعاشا اقتصاديا بحلول نهاية السنة الجارية، وتسجيل نمو إجمالي للناتج المحلي في المنطقة قدره بنحو 5%، على ما أفادت «فرانس برس».

ورجّحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريتسين لاغارد، اليوم الخميس، أن يتجاوز اقتصاد منطقة اليورو مستوى ما قبل الجائحة بحلول نهاية السنة في وقت قرر المصرف إبطاء دعمه النقدي باعتدال.

وقالت لاغارد أمام الصحفيين في فرانكفورت: «إن مرحلة الانتعاش الاقتصادي تتقدم أكثر فأكثر لكن المتحورة دلتا قد تؤخر فتح (الاقتصاد) بالكامل».

ورفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو إلى 5% للعام 2021، على خلفية تسجيل انتعاش اقتصادي بعد عواقب جائحة كوفيد-19، بحسب ما أعلنت رئيسة المصرف كريستين لاغارد.

في المقابل، خفض خبراء البنك المركزي الأوروبي بشكل طفيف توقعات النمو للعام 2022 من 4.7% إلى 4.6% وأبقوا توقعاتهم لسنة 2023 على حالها عند 2.1%، بحسب «فراس برس».

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