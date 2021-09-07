صفقات المستثمرين تقود أسعار النفط للتباين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 سبتمبر 2021, 12:20 مساء
مضخة نفط في ولاية تكساس الأميركية، 24 نوفمبر 2019، (رويترز)

تباينت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع اقتناص بعض المستثمرين للصفقات بأسعار منخفضة للنفط، بينما أثار خفض السعودية الكبير لأسعار البيع للعملاء في آسيا مخاوف بشأن تباطؤ الطلب.

وارتفع خام «برنت» في العقود الآجلة لشهر نوفمبر 2021 بنسبة 0.5% إلى 72.57 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:54 بتوقيت غرينتش، بعدما هبط 39 سنتا يوم أمس الإثنين، حسب وكالة «رويترز».

في حين نزل خام «غرب تكساس الوسيط» الأميركي تسليم أكتوبر 2021 إلى 69.16 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 0.2% عن إغلاق يوم الجمعة. ولا يوجد سعر تسوية لأمس الاثنين نظرا لعطلة عيد العمال في الولايات المتحدة.

وأبلغت شركة النفط السعودية العملاقة «أرامكو» العملاء في آسيا يوم الأحد الماضي أنها ستخفض سعر البيع الرسمي لشهر أكتوبر 2021 ، لجميع الخامات التي تباع لآسيا، دولارا واحدا على الأقل للبرميل.

والخفض الكبير للأسعار دليل على أن الاستهلاك في أكبر منطقة مستوردة للخام في العالم (آسيا) لا يزال ضعيفا، في حين تلقي إغلاقات في أرجاء آسيا لمكافحة سلالة «دلتا» المتحورة من فيروس كورونا بظلالها على التوقعات الاقتصادية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

العكاري يكشف سبب تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار
ليبيا
القيب يعلن سياسات جديدة لتطوير التعليم الطبي في ليبيا
ليبيا
ناصر الخليفي يهاجم «الأندية المتمردة» في دوري السوبر
رياضة عالمية
بيان من «حزب الله» يعلق على فرار 6 أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية
دولى
حسام البدري يحقق رقما قياسيا برحيله عن المنتخب المصري
رياضة عالمية
بنغازي: القبض على تشكيل عصابي متهم باختلاس الأموال من المصارف بمساعدة موظف
ليبيا
الفرنسي آدمز يفارق الحياة بعد غيبوبة من العام 1982
رياضة عالمية
مسؤول أميركي: واشنطن رتبت خروج أول أربعة أميركيين من أفغانستان برا منذ انسحابها
دولى
تنظيم «داعش» يطل عبر بوابة أفغانستان
دولى
تراجع الدولار إلى 4.98 دينار في السوق الموازية
ليبيا
وهيبة: «الرئاسي» غير معني بإجراءات محاكمة الساعدي القذافي في قضية نجل بشير ...
ليبيا
«لغز الملعقة الصدئة».. كيف فر الأسرى الفلسطينيون الستة من سجن جلبوع الإسرائيلي؟
عربى
حكومة الوحدة الوطنية: الإفراج عن الساعدي القذافي تنفيذا لقرار قضائي
ليبيا
آمر «اللواء 444 قتال» يرد على اتهامات.. ويشير إلى «مؤامرة خارجية»
ليبيا
رحيل الدبلوماسي الليبي بشير المنتصر
ليبيا
إطلاق خدمة التقديم الإلكتروني لمنحة دعم الزواج للشباب (فيديو)
ليبيا
آفة «المن القطني» تهدد أشجار الزيتون في وادي بني وليد
ليبيا
في رسالة إلى الكبير .. مخاوف وتوصيات لجنة خبراء الاقتصاد الليبية
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سيارة لا تحتاج إلى رخصة قيادة