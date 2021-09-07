صفقات المستثمرين تقود أسعار النفط للتباين

مضخة نفط في ولاية تكساس الأميركية، 24 نوفمبر 2019، (رويترز)

تباينت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع اقتناص بعض المستثمرين للصفقات بأسعار منخفضة للنفط، بينما أثار خفض السعودية الكبير لأسعار البيع للعملاء في آسيا مخاوف بشأن تباطؤ الطلب.

وارتفع خام «برنت» في العقود الآجلة لشهر نوفمبر 2021 بنسبة 0.5% إلى 72.57 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:54 بتوقيت غرينتش، بعدما هبط 39 سنتا يوم أمس الإثنين، حسب وكالة «رويترز».

في حين نزل خام «غرب تكساس الوسيط» الأميركي تسليم أكتوبر 2021 إلى 69.16 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 0.2% عن إغلاق يوم الجمعة. ولا يوجد سعر تسوية لأمس الاثنين نظرا لعطلة عيد العمال في الولايات المتحدة.

وأبلغت شركة النفط السعودية العملاقة «أرامكو» العملاء في آسيا يوم الأحد الماضي أنها ستخفض سعر البيع الرسمي لشهر أكتوبر 2021 ، لجميع الخامات التي تباع لآسيا، دولارا واحدا على الأقل للبرميل.

والخفض الكبير للأسعار دليل على أن الاستهلاك في أكبر منطقة مستوردة للخام في العالم (آسيا) لا يزال ضعيفا، في حين تلقي إغلاقات في أرجاء آسيا لمكافحة سلالة «دلتا» المتحورة من فيروس كورونا بظلالها على التوقعات الاقتصادية.