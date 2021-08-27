857 مليون دولار مساعدة من صندوق النقد للسودان

تظاهرة ضد الحكومة في السودان، 30 يونيو 2021. (أ ف ب)

تلقّى السودان مساعدة قدرها 857 مليون دولار من صندوق النقد الدولي في إطار حزمة تهدف لدعم الدول الأكثر ضعفاً، على ما أعلن البنك المركزي السوداني، الخميس.

وأقر صندوق النقد الدولي في وقت سابق من الشهر الحالي زيادة احتياطي الدول الأعضاء بقيمة 650 مليار دولار للسماح بزيادة السيولة المتاحة في اقتصادات الدول التي أضعفتها جائحة «كوفيد-19».

وقال البنك المركزي السوداني إنّ «صندوق النقد الدولي خصّص مبلغ 857.68 مليون دولار أميركي للسودان وهي متاحة للاستخدام دون قيود وفق ما يقتضيه الوضع الراهن للاقتصاد السوداني»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

ويعاني السودان جرّاء سوء إدارة استمر 30 عاماً في ظلّ حكم عمر البشير الاستبدادي الذي أطاح به حراك شعبي في أبريل 2019، من أزمة اقتصادية حادّة وعدت الحكومة بالتخفيف من وطأتها. وحصلت الحكومة على سحب السودان من القائمة الأميركية للدولة الداعمة للإرهاب الأمر الذي سمح برفع العقوبات عن البلاد.

لكن في الأشهر الأخيرة أثار إلغاء الدعم وتحرير سعر الصرف في إطار إصلاحات مدعومة من صندوق النقد الدولي من أجل تخفيف دين البلاد الخارجي البالغ 50 مليار دولار، استياءً شعبياً. وقد دعت الحكومة المواطنين إلى التحلّي بالصبر.