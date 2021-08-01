السودان ينتج 30 طن ذهب في النصف الأول من 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 أغسطس 2021, 11:13 صباحا
سبائك من الذهب. (أرشيفية: رويترز)

كشف تقرير حكومي سوداني،  أن إنتاج الخرطوم من الذهب خلال النصف الأول من العام 2021 بلغ 30 طنًا من المعدن الأصفر.

وذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مشيرة إلى أن تقرير الأداء النصف سنوي، الذي تصدره وزارة المعادن كشف أن إنتاج الذهب خلال النصف الأول من العام وصل إلى 30 طنًا.

وتنتج هذه الكمية كل من التعدين التقليدي ومعالجة المخلفات وشركات الامتياز، بحسب الوكالة. وذكرت الوكالة أن هذه الأرقام تم كشفها في تقرير إنتاج المعادن، الذي تمت مناقشته، أمس السبت، شمل الجبص والملح والكروم والكاولين. كما شمل التقرير إحصاءات حول إنتاج الرخام المستخدم في صناعة الأسمنت، الذي بلغ مليون طن.

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