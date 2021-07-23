روسيا ترفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم المتزايد

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 يوليو 2021, 07:22 مساء
مقر المصرف المركزي الروسي، 19 مارس 2021، (ا ف ب)

رفع البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 6,5%، وهي أكبر زيادة منذ أزمة العملة في العام 2014، في وقت تشهد البلاد ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية.

وألحقت جائحة فيروس «كورونا» أضرارا كبيرة بالاقتصاد الروسي، فضلا عن أزمة أسعار النفط العام 2020، وتتعرض السلطات لضغوط بعد الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية مثل السكر وزيت عباد الشمس والبيض، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال المصرف، في بيان، إن التضخم يزداد بما يتجاوز توقعاته، مضيفا أن الزيادة في سعر الفائدة الرئيسي تهدف إلى «الحد من تأثير هذا الخطر»، وإعادة التضخم إلى 4,0 بدلا من 6,5% حاليا.

ووفقا لتقديرات المصرف، وصل الاقتصاد الروسي إلى مستوى ما قبل الوباء في الربع الثاني من العام 2021.

ورفع سعر الفائدة الجمعة هو الأعلى منذ أن عانت روسيا في العام 2014 بعد هبوط أسعار النفط والعقوبات الغربية في أعقاب ضم موسكو شبه جزيرة القرم، وفي ذلك العام رفع المصرف سعر الفائدة الرئيسي بشكل مفاجئ إلى أكثر من 17%.

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