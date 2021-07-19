أسعار النفط تهبط بعد توافق «أوبك+» على زيادة الإنتاج

مضخة نفط في ولاية تكساس الأميركية، 24 نوفمبر 2019، (أرشيفية: رويترز)

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 1%، اليوم الإثنين، متأثرة بموافقة مجموعة «أوبك+» على زيادة الإنتاج من النفط.

وهبط خام برنت 1.4%، مسجلا 72.59 دولار للبرميل، بعدما خسر قرابة 3% في وقت سابق، فيما تراجع الخام الأميركي بـ1.3% عند 70.87 دولار للبرميل، وذلك بعد هبوطه نحو 4% في الجلسة السابقة.

واتفق وزراء مجموعة «أوبك+»، أمس الأحد، على زيادة إمدادات النفط بدءا من شهر أغسطس، لتهدئة الأسعار التي صعدت إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأقرت المجموعة زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا، كما أقرت بشكل حاسم حصص إنتاج جديدة بدءا من مايو 2022، بعدما وافقت السعودية ودول أخرى على طلب من الإمارات برفع خط الأساس، حيث تقرر رفعه من 43.8 إلى 45.5 مليون برميل يوميا.

وأكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في مؤتمر صحفي، أمس الأحد، العمل على إنهاء مستويات الخفض في إنتاج النفط المعمول بها عند 5.8 مليون برميل يوميا بنهاية شهر سبتمبر من العام 2022 «إذا سمحت ظروف السوق النفطية».