«آبل» تحذر من قانون مقترح للاتحاد الأوروبي يهدد بتقويض «أمن آيفون»

شعار آبل. (أ ف ب)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «آبل» تيم كوك، إن قوانين جديدة مقترحة من الاتحاد الأوروبي لتنظيم عمل شركات التكنولوجيا الكبرى تهدد بـ«تقويض» أمن هاتف «آيفون».

وكشف الاتحاد الأوروبي العام الماضي عن مسودة قوانين صارمة تستهدف شركات التكنولوجيا العملاقة مثل «آبل» و«غوغل» و«أمازون» و«فيسبوك»، ويمكن أن تغير طريقة عمل هذه الشركات.

وجاء حديث كوك خلال مؤتمر «فيفاتيك» للشركات الناشئة في باريس، حيث تطرق إلى بعض القوانين التي تستهدف «حراس» شبكة الإنترنت مثل «آبل» التي تتحكم في التطبيقات التي يمكن تثبيتها على هواتفها وأجهزتها اللوحية. وقال إن القوانين المقترحة قد «تفرض التحميل الجانبي على آيفون، وهذا سيكون طريقا بديلا لتنزيل تطبيقات على الآيفون»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

والتحميل الجانبي يسمح لمستخدمي «آيفون» بتنزيل تطبيقات مباشرة من الناشرين، وهو ما لا يمكنهم فعله الآن. وبات تقييد مالك هاتف «آيفون» بالتنزيل فقط من «متجر التطبيقات» (آب ستور) في «آبل»، حيث تصل النسبة التي يدفعها أصحاب التطبيقات إلى 30%، جوهر دعوى قضائية بين «آبل» وشركة «أبيك غايمز» ناشرة اللعبة الشهيرة «فورتنايت».

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كما يتهم الاتحاد الأوروبي «آبل» باستخدام متجر التطبيقات للضغط على المنافسين. وردت «آبل» بأن القيود المفروضة على تنزيل التطبيقات تهدف أساسا إلى حماية المستهلكين من البرامج الخطرة. وحذر كوك من أن قواعد الاتحاد الأوروبي المقترحة قد تقوض «أمن آيفون والكثير من مبادرات الخصوصية التي أنشأناها داخل متجر التطبيقات».

وقال إن بعض أجزاء مسودة قوانين الاتحاد الأوروبي «ليست في مصلحة المستخدم»، وأعرب عن خشيته بشأن الخصوصية والأمان، مشيرا إلى أن شركة «آبل» ستشارك «بشكل بنّاء» في النقاش، وعبر عن أمله في التوصل إلى طريقة للمضي قدما في تعديل التشريع.

وقانونا «الخدمات الرقمية» و«الأسواق الرقمية» اللذان اقترحتهما المفوضية الأوروبية في ديسمبر الماضي من شأنهما أن يمنحاها سلطة فرض عقوبات ضخمة على شركات التكنولوجيا العملاقة التي تنتهك قواعد المنافسة. لكن على القانونين المقترحين أن يجتازا عملية طويلة ومعقدة للمصادقة عليهما في البرلمان الأوروبي وداخل الدول الأعضاء الـ27، حيث يمكن لجماعات الضغط العاملة لحساب الشركات والمؤسسات التجارية التأثير على مسار إقرارهما.