«كورونا» يغرق 5.6 مليون إيطالي في فقر مدقع خلال 2020

تظاهرة لأصحاب الدخل المحدود في الولايات المتحدة. (أ ف ب)

كشفت إحصائية أجريت في إيطاليا عن طفرة في نسبة الفقر المدقع العام 2020، شملت 5.6 مليون نسمة.

وعاد الفقر المدقع إلى النمو في إيطاليا ليشمل ما يزيد قليلا على مليوني أسرة، بنسبة 7.7٪ من الإجمالي الذي كان بنسبة 6.4٪ العام 2019، أي ما يعادل أكثر من 5.6 مليون فرد، بنسبة 9.4٪، كانت قد توقفت عند 7.7٪ السنة الماضية، وفق تقرير صادر عن المعهد الوطني للإحصاء «إستات»، الأربعاء، نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وأرجع التقرير الإحصائي السبب في ذلك إلى انتشار وباء «كوفيد- 19»، موضحا أنه بعد التحسن الذي شهدته أوضاع إيطاليا في العام 2019، ازداد الفقر المطلق خلال عام الوباء، ليصل إلى أعلى مستوى منذ سنة 2005، عند بدء هذا المسح.

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وفيما يتعلق بالفقر النسبي، فقد ذكر معهد الإحصاء الوطني أن الأسر التي تقع تحت العتبة تزيد قليلا على 2.6 مليون (10.1٪، من 11.4٪ العام 2019)، وأن في العام 2020، جاء تأكيد وقوع الأسر في فقر مدقع جنوب البلاد بنسبة أعلى (9.4٪، من 8.6٪)، لكن تم تسجيل أكبر نمو في الشمال، حيث ارتفع فقر الأسر إلى نسبة 7.6٪ من 5.8٪ العام 2019.

وقال «إستات»، إن هذه الديناميكية تعني أنه إذا كان توزيع الأسر الفقيرة في إيطاليا العام 2019 بشكل متساوٍ تقريبا بين الشمال (43.4٪) والجنوب (42.2٪)، ففي العام 2020، وصلت النسبة إلى 47٪ في الشمال مقارنة بـ38.6٪ مع سكان الجنوب، مع فارق في القيمة المطلقة بحجم 167 ألف أسرة.