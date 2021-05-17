إلغاء منتدى «دافوس» في سنغافورة ومصيره يتحدد في 2022

مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي ورئيسه التنفيذي الألماني كلاوس شواب يظهر على شاشة فيديو في قصر الإليزيه في باريس. (أ ف ب)2021

أعلن منظمو المنتدى الاقتصادي العالمي المعروف باسم منتدى «دافوس»، الإثنين، إلغاء لقاء 2021 الذي كان من المقرر عقده في سنغافورة، على أن يُعقد الاجتماع المقبل في النصف الأول من العام 2022.

وسيتم تحديد المكان والموعد النهائي للاجتماع في وقت لاحق اعتمادًا على إعادة تقييم الوضع خلال الصيف، وفقًا لما قال منظمو هذا الحدث الذي يجمع نخب السياسة والمال والدبلوماسية في منتجع دافوس بجبال الألب السويسرية، وفق «فرانس برس».

سنغافورة

وكان من المقرر عقد المنتدى الاقتصادي العالمي في أغسطس في سنغافورة، لكن المنظمين ألغوه بعد أن أعلنت الدولة، المضيفة الأسبوع الماضي، سلسلة من القيود الهادفة إلى وقف الزيادة في عدد الإصابات بـ«كوفيد-19»، في حين كانت تعد سابقًا في وضع جيد.

وقال البروفسور كلاوس شواب مؤسس المنتدى ورئيسه في بيان صحفي: «لقد كان قرارًا صعبًا، لأسباب ليس أقلها اهتمام شركائنا الكبير في أن يلتقوا ليس فقط بشكل افتراضي ولكن أيضًا بشكل شخصي للمساهمة في عالم أكثر مرونة وأكثر شمولية واستدامة».

وأضاف: «لكن في نهاية المطاف، تظل صحة وسلامة جميع المعنيين على رأس أولوياتنا».

عدم اتضاح حركة السفر

وجاء في البيان أن قرار الإلغاء جاء على وجه الخصوص بسبب عدم اتضاح حركة السفر والتباين في تنفيذ استراتيجيات التطعيم، فضلاً عن المتحورات الجديدة التي «تجعل من المستحيل اليوم تنظيم اجتماع دولي يجمع قادة من الشركات والحكومات والمجتمع المدني على النطاق الذي تم التخطيط له في البداية».

بسبب الأزمة الصحية، قرر منظمو المنتدى أولاً نقل الحدث إلى مكان آخر في سويسرا، على قمم جبل بورغنستوك بالقرب من لوسرن. لكن بعد زيادة عدد الإصابات في سويسرا، وقع اختيارهم على سنغافورة على أن يعقد اللقاء بحضور المشاركين شخصيًا في نهاية مايو قبل أن يؤجل إلى الفترة من 17 إلى 20 أغسطس.

وفي يناير، نظم المنتدى الاقتصادي العالمي قمة افتراضية مكرسة لمواضيع الساعة بما في ذلك الوباء وقومية اللقاح أو الأزمة الاقتصادية.