انتعاش مرتقب للاقتصاد البريطاني في 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 مايو 2021, 02:22 مساء
ساعة بيج بن في بريطانيا. (الإنترنت)

أعلن بنك إنجلترا، الخميس، في توقعاته بأن يسجل الاقتصاد البريطاني انتعاشا بنسبة أعلى مما كان متوقعا هذه السنة مع تخفيف القيود المرتبطة بمكافحة وباء «كوفيد-19».

وأوضح في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» أن الاقتصاد سيرتفع بنسبة 7.25% في 2021 بسبب «تخفيف القيود بشكل أبكر مما كان مرتقبا»، معدلا بذلك توقعاته السابقة التي كانت تشير إلى انتعاش بنسبة 5%.

وتراجع الاقتصاد البريطاني بنسبة 9.8% السنة الماضية، في أكبر تراجع خلال ثلاثة قرون وأسوأ أداء لدولة عضو في مجموعة السبع؛ بسبب القيود المفروضة لمكافحة الوباء.

ويتوقع أن ينتعش النشاط الاقتصادي هذه السنة بعدما تم تخفيف الإغلاق الذي فرض في مطلع يناير، بشكل جزئي الشهر الماضي؛ بسبب تسارع حملة التلقيح. واعتبارا من منتصف أبريل سمح للحانات بأن تقدم خدمة للزبائن في الخارج، كما أعادت المتاجر غير الأساسية وصالونات تصفيف الشعر فتح أبوابها.

وقال بنك إنجلترا، الخميس، في تقريره حول السياسة النقدية لشهر مايو: «في المملكة المتحدة، كان إجمالي الناتج الداخلي أعلى مما كان عليه في توقعات فبراير».

وأضاف أن «النشاط كان في الماضي القريب أقوى مما كان متوقعا وتخفيف القيود أبكر من الموعد المقرر بشكل طفيف أسهم أيضا في ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي على المدى القريب».

وتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج الداخلي في العام 2021 نحو 7.25% مقارنة مع نحو 5.0% في تقرير فبراير.

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